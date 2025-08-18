मुंबई: महाराष्ट्र के नेवासा में सोमवार सुबह एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा मृतकों में दुकान मालिक, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार दुकान की ऊपरी मंजिल पर रहता था.

घटना में एक युवक यश किरण रसाने गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान दुकान के मालिक मयूर अरुण रसाने ,पायल मयूर रसाने, अंश और चैतन्य के रूप में हुई है, जबकि घटना में घर की एक बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई.

कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई

फिलहाल आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है. पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया है. दमकल की गाड़ियों के मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया और दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई.

नेवासा में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

5 हजार वर्ग फुट में फैला है गोदाम

जानकारी के मुताबिक आग में फंसे लोगों के शवों को नागरिकों की मदद से बाहर निकाला गया और पुलिस ने उन्हें ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया. फर्नीचर का गोदाम लगभग 5 हजार वर्ग फुट में फैला है और दीवारें और छत पूरी तरह से शीट से बनी हैं.

गोदाम से सटी इमारत को नुकसान से बचाया

गोदाम में सोफा, दीवान, कुर्सियां, कूलर, रेफ्रिजरेटर, शोकेस, टीवी और वाशिंग मशीन जैसे फर्नीचर रखे थे. गोदाम में महंगे घरेलू सामान भी थे. दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस समय पर मौके पर पहुंच जाने से गोदाम से सटी इमारत और वहां मौजूद लोगों को कोई खतरा नहीं हुआ.

