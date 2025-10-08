ETV Bharat / bharat

पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोग जिंदा जले, एक हफ्ते पहले ही प्रशासन ने किया था निरीक्षण

अमलापुरम: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ. इसके कारण भीषण आग लग गई. आग में झुलसने से छह लोगों की मौत हो गई. कई अन्य घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गयी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय 40 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे. विस्फोट के कारण फैक्ट्री की दीवार ढह गई. कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

घटना की जानकारी मिलते ही रामचंद्रपुरम के आरडीओ अखिला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिला कलेक्टर के. महेश कुमार मौजूद थे. एक हफ़्ते पहले, स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने पटाखा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया था और रिपोर्ट दी थी कि सभी सुरक्षा उपाय लागू हैं. गोदाम मालिकों ने अग्निशामक यंत्रों का सही इस्तेमाल किया था या नहीं? इसका पता लगाया जा रहा है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त कियाः