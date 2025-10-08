ETV Bharat / bharat

पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से छह लोग जिंदा जले, एक हफ्ते पहले ही प्रशासन ने किया था निरीक्षण

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने अधिकारियों से बात की.

Andhra pradesh Fire
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमलापुरम: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ. इसके कारण भीषण आग लग गई. आग में झुलसने से छह लोगों की मौत हो गई. कई अन्य घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गयी.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय 40 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे. विस्फोट के कारण फैक्ट्री की दीवार ढह गई. कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाया गया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

घटना की जानकारी मिलते ही रामचंद्रपुरम के आरडीओ अखिला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिला कलेक्टर के. महेश कुमार मौजूद थे. एक हफ़्ते पहले, स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने पटाखा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया था और रिपोर्ट दी थी कि सभी सुरक्षा उपाय लागू हैं. गोदाम मालिकों ने अग्निशामक यंत्रों का सही इस्तेमाल किया था या नहीं? इसका पता लगाया जा रहा है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त कियाः

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने अधिकारियों से बात की. मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि पर दुःख व्यक्त किया. उन्होंने अधिकारियों से दुर्घटना के कारण, वर्तमान स्थिति, बचाव कार्यों और चिकित्सा सहायता के बारे में जानकारी ली. चंद्रबाबू ने अधिकारियों से घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने और बचाव कार्यों में भाग लेने को कहा.

राज्य की गृह मंत्री अनीता ने घटना पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से बात की. घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा, "पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE AT FIRECRACKER FACTORYGANAPATHY GRAND FIREWORKS FACTORYआंध्र प्रदेश पटाखा फैक्ट्री में आगपटाखा फैक्ट्री में आगANDHRA PRADESH FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.