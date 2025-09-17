यूनिक अंदाज: फौजियों के लिबास में आए नकाबपोश डकैतों ने लूटा SBI बैंक, कर्नाटक के विजयपुरा में 4 महीने में दूसरी बड़ी रॉबरी
कर्नाटक के विजयपुरा बैंक में नकाबपोश बदमाशों ने एसबीआई बैंक में मैनेजर और कर्मचारियों को बंधक बनाकर भारी मात्रा में नकदी और सोना लूट लिया.
Published : September 17, 2025 at 12:18 PM IST
विजयपुरा (कर्नाटक): कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मंगलवार को एक और बैंक डकैती का मामला सामने आया है. विजयपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी ने बताया कि चाडचाना कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा गया.
नकाबपोश और सैन्य पोशाक पहने लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया. देसी पिस्तौल और घातक हथियार लिए लुटेरों ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला किया और बैंक से नकदी और सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए. लुटेरों के गिरोह ने बैंक से कितनी नकदी और सोने के आभूषण लूटे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. एसपी लक्ष्मण निंबर्गी और अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया.
डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट स्क्वॉड के कर्मियों ने मौके पर पहुच कर जांच की. पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की है. बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई है. खबर सुनते ही स्थानीय लोग बैंक के सामने जमा हो गए.
विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निंबर्गी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया,"बैंक में चोरी की सूचना मिली है. नकदी और सोने के आभूषणों की जांच की गई है. फिलहाल, कितनी नकदी और सोने के आभूषण चोरी हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है. जांच जारी है. बैंक अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद ही चोरी हुई नकदी और सोने के आभूषणों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी और उसके बाद ही पूरी जानकारी दी जा सकेगी."
एसपी ने कहा,"संदेह है कि भारी मात्रा में सोने के आभूषण और नकदी चोरी हुई है. नकाबपोश बदमाश शाम करीब 6:30 बजे बैंक में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया."
संदेह है कि बैंक लूटने वाले नकाबपोश महाराष्ट्र भाग गए हैं. पता चला है कि वे हुलाजंती मार्ग से चड़चना कस्बे से भागे होंगे.
इससे पहले 23-25 मई, 2025 की रात को विजयपुरा जिले के मनागुली गांव में केनरा बैंक के लॉकर से 58.97 किलोग्राम (58,976.94 ग्राम) सोने के आभूषण और 5,20,450 रुपये नकद, जिनकी अनुमानित कीमत 53.26 करोड़ रुपये है, लूट लिए गए थे. इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
