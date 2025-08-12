ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित खजाना ज्वैलरी की दुकान में घुसे हमलावरों ने कर्मचारियों को बंदूकों दिखाकर लूटपाट की.

Robbery at Chandanagar Jewellery Store
घटना के बाद दुकान के बाहर जमा लोगों की भीड़. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 5:32 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 7:23 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मंगलवार सुबह करीब 10:35 बजे का वक्त था. शहर की सड़कें रोज की तरह रफ्तार पकड़ रही थीं. बाजार में दुकानें खुल चुकी थीं. चंदननगर का खजाना ज्वैलरी स्टोर भी अपने ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार था. अंदर कर्मचारी शो-केस में आभूषण जमाने और बिलिंग काउंटर पर दिन की शुरुआत करने में व्यस्त थे. तभी अचानक, सन्नाटे को चीरते हुए हथियारबंद बदमाशों का एक गिरोह अंदर घुस आया.

पुलिस के मुताबिक, छह नकाबपोश अपराधी सुबह करीब 10:35 बजे स्टोर में घुसे थे. उन्होंने कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया. उन्हें धमकाते हुए लॉकर की चाबियां मांगने लगे. जब कर्मचारियों ने चाबी देने से मना किया तो बदमाश ने डिप्टी मैनेजर के ऊपर गोली चला दी. गोली उनकी बाईं जांघ में लगी. गोलियों का छर्रा दुकान की छत पर भी लगा.

चाबी नहीं मिलने पर बदमाशों ने काउंटरों में तोड़फोड़ की. डिस्प्ले के शीशे तोड़ दिए और सोने-चांदी के गहने लूट लिए. फ़र्नीचर भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद अपराधियों ने एक कर्मचारी को धमकाया और उसे लॉकर रूम ले जाने का कहा. वह, उनलोगों को ऊपर लॉकर रूम में ले गया. वहां लॉकर खोलने के लिए गोलियां चलाईं. लेकिन, लॉकर नहीं खुला. और बड़ा नुकसान होने से बच गया.

इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. जब वे लॉकर नहीं खोल पाए, तो चांदी के गहने लेकर वहां से भाग गए. सभी अपराधी शोरूम में करीब 10 मिनट तक रहे. पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही सभी अपराधी वहां से भाग निकले. गोलीबारी में जख्मी हुए दुकान के डिप्टी मैनेजर सतीश को अस्पताल ले जाया गया. आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है. उनके पैर में लगी गोली निकाल दी गई. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है.

साइबराबाद के पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने दुकान पर पहुंचकर वारदात की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि 10 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का मानना है कि यह किसी अंतरराज्यीय गिरोह का काम था. कर्मचारियों ने बताया कि सभी आरोपी हिंदी में बात कर रहे थे. पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने रेकी की थी.

"सुबह करीब 10:35 बजे, छह हथियारबंद लोग खज़ाना ज्वेलरी शॉप में घुस आए और उन्हें हथियारों से धमकाया. उन्होंने दुकान से गहने लूटने की कोशिश की. कर्मचारियों में एक डिप्टी मैनेजर गोली लगने से घायल हो गया. वह फिलहाल ठीक है. सोने के गहने नहीं लूट सके. चांदी के गहने ले गए. उसकी कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है." - अविनाश महंती, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर

सीसीटीवी फुटेज में छह अपराधी एक के बाद एक दुकान में घुसते दिखाई दे रहे हैं. सभी आरोपियों की उम्र 25 से 35 साल के बीच बताई जा रही है. दो बाइकों पर आए छह बदमाशों ने अपनी बाइक दुकान के पास खड़ी की और दुकान में घुस गए. लूट के बाद, वे उसी बाइकों से भाग गए. आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और नकाब पहने रखी थी. एक अन्य आरोपी ने हेलमेट पहना था.

