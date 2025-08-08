गिरिडीह: प्रकृति की पूजा करने वाला झारखंड का आदिवासी समाज हमेशा से दूसरे समाज को प्रेरणा देता रहा है. चाहे वह प्रकृति की पूजा हो या अपनी परम्परा को ऊर्जा देने का काम. हरेक कार्य पूरे नियम कायदे से किया जाता है. इस समाज में बेटियों को भी पूरा सम्मान दिया जाता रहा है. यह ऐसा समाज है जहां दहेज जैसी कुरीति की जगह ही नहीं है. यहां न तो वधू पक्ष से दहेज लिया जाता है और न ही बारातियों के स्वागत के लिए लड़की पक्ष पर दबाव बनाया जाता है.

दहेज मांगा तो बहिष्कार के लिए रहे तैयार

सावंता सुसार बैसी के जिलासचिव सिकंदर हेमब्रम बताते हैं कि विवाह तय होने के दौरान या बाद में भी वर (लड़का) पक्ष किसी प्रकार की मांग वधू (लड़की) पक्ष से नहीं करता. लड़का किसी भी पद पर क्यों न रहे, दहेज की मांग नहीं करता है. यदि किसी ने दहेज की डिमांड कर दी तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना तय है. इस कुरीति की जगह आदिवासी समाज में है ही नहीं.

आदिवासी समाज की विवाह पद्धति (ईटीवी भारत)

मां और पिता को भी सम्मान

सिकंदर बताते हैं कि उनके समाज में दहेज तो है ही नहीं, बल्कि लड़की के माता-पिता को सम्मानित करने की व्यवस्था है. यहां विवाह के वक्त सबसे पहले लड़का पक्ष के द्वारा लड़की के पिता (बाबा) को 12 रुपया दिया जाता है. चूंकि पिता ने अपनी बेटी का लालन-पालन किया तो यह छोटी सी राशि सम्मान के तौर पर दी जाती है. वहीं 9 माह तक कोख में रखकर बेटी को पैदा करने फिर उसकी परवरिश करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मां को लड़का पक्ष एक साड़ी देता है. इसी तरह कोख में रखने, प्रसव और बेटी को बड़ा होने तक देखभाल करने वाली लड़की की दादी-नानी को भी एक-एक साड़ी लड़का पक्ष देता है. इसके पीछे भी इन तीनों का त्याग और समर्पण वजह है.

भाई को मिलता है एक जोड़ा बैल

अब बारी लड़की के भाई की आती है. यहां भी विवाह के समय लड़का पक्ष के द्वारा लड़की के भाई को खेती के लिए एक जोड़ा बैल देने की परंपरा है. सिकंदर बताते हैं कि यदि लड़का पक्ष एक जोड़ा बैल देने में असमर्थ है तो एक बैल देने की व्यवस्था की गई है. एक बैल भी नहीं दिया जा सका तो एक रुपया में भी काम चलता है. इसे हम टिकला- डंगरा कहते हैं.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

दूल्हा को नहलाने वाले को भी सम्मान

सिकंदर बताते हैं कि इसी तरह विवाह से पहले जब बारात पहुंचता है तो बारातियों के साथ नाई और धोबी भी पहुंचते हैं. नाई की उपस्थिति में लड़की की बहन या बुआ या दादी - नानी लड़का को नहलाते हैं. फिर लड़की पक्ष की तरफ से लड़का को नया कपड़ा दिया जाता है. यहां नहाने एवं लड़के के कपड़े को साफ करने के लिए नाई और अन्य सहयोगी को 7.50 रुपया मिलता है.

बारात का भी बोझ नहीं

आदिवासी समाज में बारात का भी बोझ लड़की पक्ष पर नहीं पड़ता है. बारात से लेकर बारातियों को खिलाने - पिलाने का सारा खर्च लड़का पक्ष ही उठाता है. बताते हैं कि विवाह में लड़की पक्ष बारात के ठहरने की व्यवस्था करता है. इसके अलावा तीन हड़िया (बर्तन) के साथ घड़ा और पानी ही देता है. बाकी भोजन की व्यवस्था लड़का के पक्ष को करना पड़ता है.

आदिवासी समाज के एक वर और वधू (ईटीवी भारत)

चूमावन का बर्तन लड़का को तो नगदी लड़की पक्ष को

सिकंदर बताते हैं कि लड़की पक्ष को मदद चूमावन के पैसे से भी की जाती है. विवाह संपन्न होने के बाद जब चूमावन के लिए वर-वधू को बैठाया जाता है तो लोग चूमावन में नगद के साथ बर्तन भी चढ़ाते हैं. नगदी लड़की पक्ष को मिलता है तो बर्तन लड़की के साथ लड़का के घर भेजा जाता है. यहां भी जो सामान लड़के के घर जाता है उसका लिस्ट बनाया जाता है. दोनों तरफ के प्रधान इस लिस्ट को एक दूसरे पक्ष को देते हैं.

सदियों की है परंपरा, समानता का अधिकार

सावंता सुसार बैसी के प्रखंड अध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन भी आदिवासी समाज की रीति रिवाज की जानकारी देते हैं. बताते हैं आदिवासी समाज में दहेज प्रथा नहीं है. लड़की पक्ष यदि बारात का स्वागत करने में सक्षम नहीं है तो उसकी मदद होती है. लड़का पक्ष खुद ही बारात के भोजन की व्यवस्था करता है. कहा जाए तो आदिवासी समाज में समानता का अधिकार है. यहां पुरुष और महिला को समान अधिकार मिला हुआ है.

