ओडिशा के कोरापुट में मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका

ओडिशा के कोरापुट जिले में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. यह मार्केट कॉम्प्लेक्स एसपी कार्यालय के सामने है.

ओडिशा के कोरापुट में मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 6:21 PM IST

कोरापुट: ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिर गई. मलबे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है. बताया गया कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे अचानक ढह गई और कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) और अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे. मलबे में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को इलाज के लिए शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब बाजार परिसर की छत गिरी, तब उसमें 4-5 लोग मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "जब इमारत गिरी, तब उसमें 4-5 लोग मौजूद थे. इमारत पूरी तरह से जर्जर थी."

पुलिस के मुताबिक, बचाव दल ने छत के मलबे में फंसे 60 साल के दुकानदार पी. लोकेश को बचा लिया है. उन्हें कोरापुट के शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत फिलहाल गंभीर है.

अधिकारियों ने अभी तक हताहतों या फंसे हुए लोगों की कुल संख्या की पुष्टि नहीं की है. मलबा हटाने और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं.

