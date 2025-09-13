ETV Bharat / bharat

ओडिशा के कोरापुट में मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका

कोरापुट: ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत गिर गई. मलबे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है. बताया गया कि मार्केट कॉम्प्लेक्स की छत शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे अचानक ढह गई और कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) और अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे. मलबे में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को इलाज के लिए शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब बाजार परिसर की छत गिरी, तब उसमें 4-5 लोग मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "जब इमारत गिरी, तब उसमें 4-5 लोग मौजूद थे. इमारत पूरी तरह से जर्जर थी."