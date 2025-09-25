ETV Bharat / bharat

'प्रतिबद्धता का पर्याय है मार्गदर्शी चिट फंड', मलकाजगिरी में 125वीं शाखा के उद्घाटन पर बोलीं एमडी शैलजा किरण

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद स्थित मलकाजीगिरी स्थित आनंदबाग सर्कल बालाजी बिग टाउन में गुरुवार को मार्गदर्शी चिट फंड की 125वीं ब्रांच का उद्घाटन हुआ. इस अवसर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा किरण ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड लंबे समय से विश्वास और प्रतिबद्धता का पर्याय रहा है. यह समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है.

उन्होंने बताया कि यह फंड रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक चेयरमैन रामोजी राव द्वारा स्थापित मूल्यों का पालन करते हुए कानूनी रूप से किस तरह संचालित होता है. इस कार्यक्रम में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण और रामोजी राव के पौत्र सुजय भी उपस्थित रहे.

'छोटी सी पहल के रूप में शुरुआत'

समारोह को संबोधित करते हुए शैलजा किरण ने कहा, "मार्गदर्शी, जिसकी शुरुआत 1962 में एक छोटी सी पहल के रूप में हुई थी. पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है और अब 60 लाख से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रही है. चिट फंड व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अमूल्य साधन साबित हुए हैं, जो एक इमरजेंसी फंड और एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोनों के रूप में कार्य करते हैं. "

उन्होंने विस्तार से बताया, "पहले, 10,000 रुपये के चिट का प्रबंधन किया जाता था. आज हम 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की राशि मैनेज करते हैं, और अगले दस वर्षों में हमें 10 करोड़ रुपये तक के चिट फंड को मैनेज करने की उम्मीद है. जैसे-जैसे लोगों की वित्तीय जरूरतें बढ़ रही हैं चिट फंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहे हैं. खासकर मध्यम वर्ग में."