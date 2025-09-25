'प्रतिबद्धता का पर्याय है मार्गदर्शी चिट फंड', मलकाजगिरी में 125वीं शाखा के उद्घाटन पर बोलीं एमडी शैलजा किरण
आनंदबाग सर्कल बालाजी बिग टाउन में मार्गदर्शी चिट फंड की 125वीं ब्रांच का उद्घाटन किया गया.
Published : September 25, 2025 at 7:29 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद स्थित मलकाजीगिरी स्थित आनंदबाग सर्कल बालाजी बिग टाउन में गुरुवार को मार्गदर्शी चिट फंड की 125वीं ब्रांच का उद्घाटन हुआ. इस अवसर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा किरण ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड लंबे समय से विश्वास और प्रतिबद्धता का पर्याय रहा है. यह समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है.
उन्होंने बताया कि यह फंड रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक चेयरमैन रामोजी राव द्वारा स्थापित मूल्यों का पालन करते हुए कानूनी रूप से किस तरह संचालित होता है. इस कार्यक्रम में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण और रामोजी राव के पौत्र सुजय भी उपस्थित रहे.
'छोटी सी पहल के रूप में शुरुआत'
समारोह को संबोधित करते हुए शैलजा किरण ने कहा, "मार्गदर्शी, जिसकी शुरुआत 1962 में एक छोटी सी पहल के रूप में हुई थी. पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है और अब 60 लाख से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रही है. चिट फंड व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अमूल्य साधन साबित हुए हैं, जो एक इमरजेंसी फंड और एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोनों के रूप में कार्य करते हैं. "
उन्होंने विस्तार से बताया, "पहले, 10,000 रुपये के चिट का प्रबंधन किया जाता था. आज हम 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की राशि मैनेज करते हैं, और अगले दस वर्षों में हमें 10 करोड़ रुपये तक के चिट फंड को मैनेज करने की उम्मीद है. जैसे-जैसे लोगों की वित्तीय जरूरतें बढ़ रही हैं चिट फंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहे हैं. खासकर मध्यम वर्ग में."
उन्होंने आगे कहा कि युवा, इसके लाभों को समझने के बाद, चिट फंड में निवेश की आवश्यकता पर जोर दे हैं. ये निवेश बाजार की स्थितियों से स्वतंत्र होते हैं और इनमें कोई जोखिम नहीं होता. 40 से 50 महीनों की अवधि के लिए स्ट्रक्चर ये चिट फंड सभी प्रकार से सुरक्षा और उपयोगिता प्रदान करते हैं.
सीएमडी चेरुकुरी किरण का बयान
रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने कहा, "मार्गदर्शी ने हमारे साथ जुड़ी तीन पीढ़ियों की संपत्ति की बढ़ोतरी का मार्गदर्शन किया है. हमें उम्मीद है कि कई और परिवार भी इसी राह पर चलेंगे."
इस दौरान ललिता देवी, बी गोपाल, सरथ बाबू और भाग्यलक्ष्मी सहित ग्राहकों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि मार्गदर्शी के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें वर्षों से विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद की है.
कार्यक्रम में मार्गदर्शी के CEO पी. सत्यनारायण, COO मधुसूदन, डेयरेक्टर वेंकटस्वामी, उपाध्यक्ष राजाजी, बलरामकृष्ण, सम्बमूर्ति, रामकृष्ण, जे श्रीनिवास, जनरल मैनेजर आदिनारायण, रवींद्रनाथ, प्रसाद, उप महाप्रबंधक बालकृष्ण, मलकाजगिरी ब्रांच मैनेजर चंद्रशेखर और अन्य ब्रांच मैनेजर सहित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.
