'अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिला तो गिरा देंगे भाजपा सरकार': विधानसभा चुनाव से पहले चेतावनी
असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है.
Published : September 17, 2025 at 1:35 PM IST
जोरहाटः असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार रात जोरहाट में हज़ारों लोगों ने जलती हुई मशालें लेकर मार्च निकाला. यह विरोध प्रदर्शन ऐतिहासिक राजमाओ पुखुरीपार से शुरू हुआ. प्रदर्शनकारी 'छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दो., 'सीएए रद्द करो और विदेशियों को निर्वासित करो' और 'झूठे वादों का अंत करो' जैसे नारे लगा रहे थे.
प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 1,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया था. पुलिस ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए और मध्य जोरहाट में मार्च निकाला. राजमाओ पुखुरीपार लौटकर रैली शांतिपूर्वक संपन्न हुई. हालांकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कुछ क्षणों के लिए तनाव की स्थिति रही, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही.
'चुटिया युवा संमिलन' के केंद्रीय सलाहकार मोहन सैकिया ने राज्य और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उनपर वादा तोड़ने के आरोप लगाये. उन्होंने कहा, "हम सीएए की समय सीमा को 2024 तक बढ़ाने का कड़ा विरोध करते हैं, जिसका इस्तेमाल अवैध विदेशियों को शरण देने के लिए किया जा रहा है. भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले इन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया था, वह विफल रहा है."
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए सैकिया ने कहा, "अगर सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एसटी का दर्जा नहीं देती है, तो ये विरोध प्रदर्शन और मजबूत होंगे." इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी जन संगठन द्वारा किया गया था. इसमें विभिन्न जातीय और छात्र समूहों ने भाग लिया था.
प्रदर्शनकारी नेताओं ने भाजपा को चेतावनी दी कि जिस तरह कांग्रेस को सत्ता से हटाया गया, उसी तरह अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बीजेपी को भी अगले चुनाव में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
ताई अहोम छात्र संघ केंद्रीय समिति की कार्यकारी अध्यक्ष कुमुद गोगोई ने कहा, "अगर 2026 से पहले अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, तो हम इस भाजपा सरकार को वैसे ही गिरा देंगे जैसे हमने कांग्रेस को गिराया था. इसलिए हम कहते हैं - अगले चुनाव से पहले हमें अपनी आदिवासी पहचान मिलनी ही चाहिए."
इस विरोध प्रदर्शन ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को एक कड़ा संदेश दिया है. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि अगर अनुसूचित जनजाति के दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग जल्द ही पूरी नहीं हुई, तो असम में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक भविष्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. 2026 के चुनावों के नज़दीक आते ही, मूलनिवासी समुदायों की आवाज़ें और भी तेज और संगठित होती जा रही हैं.
बढ़ रही निराशाः
मोरन और कोच राजबोंगशी, दोनों समुदाय दशकों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2016 की शुरुआत में ही असम के छह मूलनिवासी समुदायों- जिनमें मोरन और कोच राजबोंगशी भी शामिल हैं, को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था. हालांकि, आज तक कोई पहल नहीं हुई है.
