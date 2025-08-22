ETV Bharat / bharat

145 वर्षों से चला आ रहा अनोखा 'उत्सव', पूरे देश में सिर्फ नागपुर में मनाया जाता - MARBAT FESTIVAL

मारबत उत्सव नागपुर का एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है. यह धरोहर आज भी उसी आस्था और भक्ति के साथ संरक्षित है.

Marbat festival
पिवली मारबत (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 7:01 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 7:26 PM IST

नागपुर: मारबत उत्सव नागपुर की संस्कृति का अभिन्न अंग है. 145 वर्षों से मनाए जा रहे इस उत्सव का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है. काली मारबत की परंपरा 144 वर्षों से चली आ रही है. पिछले 141 वर्षों से पिवली मारबत नागपुरवासियों की आस्था का प्रतीक बन गई है. इस अनोखे उत्सव की खासियत यह है कि यह केवल नागपुर शहर में ही मनाया जाता है, यही वजह है कि यह पूरे देश से विशेष ध्यान आकर्षित करता है.

नागपुर में दर्शन के लिए भीड़:

फिलहाल शहर में जगह-जगह काले और पीले रंग की मारबत स्थापित की गई हैं. नागपुर समेत राज्य भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए आने लगे हैं. श्रद्धालुओं के इस सैलाब ने पूरे शहर में उत्सवी माहौल बना दिया है. मारबत उत्सव न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों की निंदा करने और एक सामाजिक संदेश देने का एक प्रभावी माध्यम भी है. इसीलिए यह उत्सव हर साल नए जोश के साथ मनाया जाता है.

नागपुर में मारबत उत्सव. (ETV Bharat)

मारबत उत्सव क्या है:

पोला त्योहार से चार दिन पहले नागपुर शहर में पिवली और काली मारबत की स्थापना की जाती है. इन दोनों मारबतों की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक उमड़ पड़ते हैं. काली मारबत को बुराई का प्रतीक माना जाता है. नागपुर में इसकी 145 साल पुरानी ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है. वहीं, पिवली मारबत को देवी का एक रूप माना जाता है. इनकी पूजा भक्तिभाव से की जाती है.

दूसरे दिन मारबतों का जुलूस:

बैल पोला के दूसरे दिन इन मारबतों का जुलूस निकाला जाता है. इस जुलूस में काली और पिवली मारबतों के साथ-साथ बैज भी तैयार करके प्रदर्शित किए जाते हैं. मारबत समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और अवांछनीय प्रथाओं का प्रतीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन्हें जलाकर समाज में अच्छे विचारों का स्वागत करना है. काली मारबत को कृष्ण का वध करने आई मौसी का प्रतीक माना जाता है. जबकि पिवली मारबत को लोगों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है. ये दोनों मूर्तियां बड़े आकार में बनाई जाती हैं.

पिवली मारबत परंपरा:

नागपुर के जगन्नाथ बुधवार क्षेत्र के तेली समुदाय ने 1885 में पिवली मारबत उत्सव मनाना शुरू किया था. इस वर्ष पिवली मारबत को 141 ​​वर्ष पूरे हो गए हैं. प्रजा की रक्षा के लिए स्थापित पिवली मारबत की भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. शोभायात्रा के बाद पिवली मारबत को जला दिया जाता है. इस शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ दर्शन के लिए आती हैं, जो इस परंपरा की एक खास विशेषता है.

Marbat festival
काली मारबत की पूजा करते श्रद्धालु. (ETV Bharat)

काली मारबत परंपरा:

काली मारबत निकालने की परंपरा 144 साल पहले शुरू हुई थी. उस समय भोसले वंश की बकाबाई और अंग्रेजों के बीच गठबंधन के विरोध में काली जुलूस निकाला गया था. इस परंपरा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है. तब से लेकर आज तक नागपुर में यह परंपरा निरंतर चली आ रही है.

