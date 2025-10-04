ETV Bharat / bharat

दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन, प्रशंसकों में शोक की लहर

मुंबई: दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का शनिवार 4 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया. उन्होंने 87 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. उन्हें विभिन्न हिंदी और मराठी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. उनके पति वी शांताराम ने इनमें से कई फिल्मों का निर्देशन किया था.

मराठी फिल्म 'पिंजरा' में दिवंगत डॉ. श्रीराम लागू और दिवंगत नीलू फुले के साथ उनका अभिनय काफी सराहा गया था. 1972 में रिलीज हुई फिल्म 'पिंजरा' अपने गानों के लिए भी जानी जाती है. उन्होंने नवरंग, दो आंखें बारह हाथ, झनक झनक पायल बाजे, सेहरा और अमर भूपाली जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया.

गुजरे जमाने की अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन पर उनके प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया. सिनेमा उनके योगदान को याद किया. महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने दिवंगत अभिनेत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने मुंबई में संध्या शांताराम के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी.

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री शेलार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भावुक श्रद्धांजलि! फिल्म 'पिंजरा' की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम जी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में, उन्होंने अपने अद्वितीय अभिनय और नृत्य कौशल से दर्शकों के मन पर एक अलग छाप छोड़ी. 'झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ' और विशेष रूप से फिल्म 'पिंचरा' जैसी फिल्मों में उनकी अमर भूमिकाएं दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेंगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें!"