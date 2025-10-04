ETV Bharat / bharat

दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन, प्रशंसकों में शोक की लहर

दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम को 1972 में रिलीज हुई मराठी फिल्म 'पिंजरा' में उनके अभिनय को काफी प्रशंसा मिली थी.

Marathi Film Pinjara Fame Actress Sandhya Shantaram passes away in Mumbai
दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन, प्रशंसकों में शोक की लहर (Source : IMDb)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 10:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का शनिवार 4 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया. उन्होंने 87 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. उन्हें विभिन्न हिंदी और मराठी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. उनके पति वी शांताराम ने इनमें से कई फिल्मों का निर्देशन किया था.

मराठी फिल्म 'पिंजरा' में दिवंगत डॉ. श्रीराम लागू और दिवंगत नीलू फुले के साथ उनका अभिनय काफी सराहा गया था. 1972 में रिलीज हुई फिल्म 'पिंजरा' अपने गानों के लिए भी जानी जाती है. उन्होंने नवरंग, दो आंखें बारह हाथ, झनक झनक पायल बाजे, सेहरा और अमर भूपाली जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया.

गुजरे जमाने की अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन पर उनके प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया. सिनेमा उनके योगदान को याद किया. महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने दिवंगत अभिनेत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने मुंबई में संध्या शांताराम के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी.

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री शेलार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भावुक श्रद्धांजलि! फिल्म 'पिंजरा' की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम जी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में, उन्होंने अपने अद्वितीय अभिनय और नृत्य कौशल से दर्शकों के मन पर एक अलग छाप छोड़ी. 'झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ' और विशेष रूप से फिल्म 'पिंचरा' जैसी फिल्मों में उनकी अमर भूमिकाएं दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेंगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें!"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन पर शोक व्यक्त किया. फडणवीस ने एक्स पोस्ट में कहा, "दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन की खबर बेहद दुखद है. पिंजरा और नवरंग जैसी कई मराठी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं बेहद लोकप्रिय हुईं. उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में भी अपनी पहचान बनाई. खासकर, "दो आंखें बारह हाथ" में उनके किरदार को जबरदस्त प्रशंसा मिली. उनका अभिनय जितना प्रभावशाली था, उतना ही प्रभावशाली नृत्य भी, जो उनकी खासियत थी."

फडणवीस ने आगे कहा, "उनके निधन से फिल्म जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है. उनकी भूमिकाएं अमर रहेंगी. उन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि. हम उनके प्रशंसकों के दुख में शामिल हैं. ओम शांति."

यह भी पढ़ें- क्या TVK नेता विजय को गिरफ्तार किया जाएगा? जानिए करूर भगदड़ पर मंत्री का जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

SANDHYA SHANTARAM DEATHMARATHI FILM PINJARAMUMBAI NEWSSANDHYA SHANTARAM DEMISE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.