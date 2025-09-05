ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने के फैसले पर सरकार के मंत्री छगन भुजबल नाराज हैं. मनोज जरांगे ने उनपर गंभीर आरोप लगाये.

Maratha reservation
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल. (File) (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read

छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है. महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन राज्य के ओबीसी नेता और मंत्री छगन भुजबल इसका विरोध कर रहे हैं. माराठा आरक्षण आंदोलन के सूत्रधार मनोज जरांगे ने शुक्रवार को कहा कि मराठा समुदाय, 1881 से आरक्षण के लिए पात्र हैं. जारंगे ने छगन भुजबल पर ओबीसी समूह के अन्य लोगों को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया.

मुंबई में अपनी पांच दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद उन्हें छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मराठा समुदाय 1881 से ही आरक्षण के लिए पात्र है. हमारे पूर्वज प्रगतिशील थे, इसलिए उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया. लेकिन हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा. इसलिए, आरक्षण हमारे लिए एक आवश्यकता बन गया है."

जारंगे ने यह भी आरोप लगाया कि भुजबल अपनी छवि बचाने के लिए अन्य ओबीसी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते. मराठा कार्यकर्ता ने दावा किया, "वह अन्य ओबीसी नेताओं का शोषण करते हैं और उन्हें दरकिनार कर देते हैं. जब तक वह सत्ता में हैं, तब तक वह किसी (ओबीसी) को चमकने नहीं देंगे."

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा के बाद जारंगे ने मंगलवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में अपना अनशन समाप्त कर दिया था. मराठों को कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति गठित की गई है.

मराठों को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. राज्य ने एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया, जिसमें हैदराबाद गजेटियर के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है, जिसमें मराठा समुदाय से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ हैं. जरांगे ने दावा किया कि कई लोग अचानक "विशेषज्ञ" बन गए हैं और जीआर की आलोचना कर रहे हैं.

जरांगे ने कहा कि यह सरकारी प्रस्ताव मराठवाड़ा क्षेत्र में पूरे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा. इस बात पर ज़ोर दिया कि इसे चुनौती देने वाली कोई भी कानूनी चुनौती अदालत में सफल नहीं होगी. भुजबल ने मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने पर नाराज़गी जताई है और संकेत दिया है कि वह इसे कानूनी चुनौती देंगे.

मनोज जरांगे ने यह भी दावा किया कि आज़ाद मैदान में उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. उन्होंने कहा, कि मंत्री प्रताप सरनाईक और उदय सामंत इस पर काम कर रहे हैं. मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दक्षिण मुंबई के छह पुलिस थानों में कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने, पुलिस के वैध निर्देशों की अवज्ञा करने और गलत तरीके से रोकने के लिए नौ मामले दर्ज किए गए हैं.

जरांगे ने कहा कि बंजारा समुदाय ने गजेटियर के आधार पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग की है. उन्होंने आगे कहा, "अगर उनकी मांग जायज है, तो उन्हें आरक्षण मिलना ही चाहिए. गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए."

