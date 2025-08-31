मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन का रविवार (31 अगस्त) को तीसरा दिन है. जरांगे पाटिल आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं और राज्य भर से हजारों मराठा भाई भी उनके समर्थन में मुंबई में डेरा डाल चुके हैं.

रविवार को जरांगे पाटिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा ऐलान किया. जरांगे ने कहा है कि हम कल से पानी पीना भी छोड़ देंगे. उन्होंने सीधे आरोप लगाए और सरकार व कुछ नेताओं की कड़ी आलोचना की. जरांगे पाटिल ने कहा, "ट्रक भरकर सीधे आज़ाद मैदान में खाना न लाएं. हम यहां भूख हड़ताल पर हैं, अन्नछत्र के नाम पर कोई पैसा न कमाएं. यह आंदोलन पवित्र है, इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए न करें."

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई में हमारी भीड़ नहीं है, यहां दर्द है. इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है. उन्होंने दृढ़ता से कहा, महाराष्ट्र के मराठा भाई किसी को पैसा न दें. स्वार्थी लोग इस आंदोलन में न हों.

​भूख हड़ताल के स्वरूप में एक बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, "कल से मैं पानी पीना बंद कर दूंगा. भूख हड़ताल और सख्ती से शुरू होगी. मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा." उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करते हुए कहा, "हम किसी भी तरह आरक्षण पाना चाहते हैं. तब तक हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे. सरकार को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए." इसके साथ ही उन्होंने अपने समुदाय से संयम बरतने की भी अपील की.​​" मराठा समुदाय के युवा कहीं भी पत्थर न फेंकें, शांत रहें. हमारा आंदोलन अहिंसक है, हम इसे इसी तरह रखना चाहते हैं.

चंद्रकांत पाटिल को चेतावनी: जरांगे पाटिल ने कहा, "चंद्रकांत पाटिल को अब मराठा मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि इन्हीं चंद्रकांत पाटिल ने मराठा समुदाय के जाति सत्यापन का काम रुकवाया था. इसलिए उनका इस मुद्दे पर बोलना उचित नहीं है.

नितेश राणे की आलोचना: जरांगे पाटिल ने सरकार को चेतावनी भी दी. नितेश राणे के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "एक बार आंदोलन खत्म होने दो, फिर देखेंगे कि नितेश राणे कितने मज़बूत हैं." उन्होंने आगे कहा, "राजनेता लोग बुरे होते हैं. उनका काम सिर्फ़ राजनीति करना, घटिया विचार फैलाना और लोगों को भड़काना है. वे समाज के लिए कुछ नहीं करते."

जरांगे का अनशन तीसरे दिन भी जारी, असमंजस में सरकार : बता दें कि महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में कार्यकर्ता मनोज जरांगे की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए शनिवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी.

विखे पाटिल मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग और उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित मुद्दों पर गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष हैं. जरांगे मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं. वह चाहते हैं कि मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल कृषक जाति कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके. जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत मराठों के लिए 10 प्रतिशत कोटा की मांग को लेकर शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं.

उन्होंने मांग की है कि मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए. एक कृषि प्रधान जाति जो ओबीसी श्रेणी में शामिल है – जिससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बनेंगे. सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जारंग से मुलाकात की, जिन्होंने मांग की कि मराठवाड़ा में मराठों को कुनबी का दर्जा दिया जाए और एक सरकारी शासनादेश (GR) जारी किया जाए जिसमें कहा जाए कि कुनबी और मराठा एक ही हैं.

न्यायमूर्ति शिंदे मराठा समुदाय के कुनबी अभिलेखों की जांच के लिए गठित एक समिति के अध्यक्ष हैं. विखे पाटिल ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार देर रात मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, यह बैठक एक घंटे तक चली। इस बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश महाजन भी मौजूद थे.

विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति रविवार को फिर से बैठक करेगी. जारंगे ने शनिवार को न्यायमूर्ति शिंदे को उनसे बातचीत के लिए भेजने पर मुख्यमंत्री फडणवीस की आलोचना की थी.

जरांगे ने आंदोलन जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा, "मराठों को आरक्षण देने की घोषणा करने वाला सरकारी आदेश जारी करना न्यायमूर्ति शिंदे का काम नहीं है." फडणवीस ने कहा है कि सरकार संवैधानिक और कानूनी दायरे में इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

