मराठा आरक्षण विवाद: जरांगे की एक मांग पूरी, वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून, 2026 तक बढ़ाया

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोग भारी संख्या में मुंबई पहुंच चुके हैं. आंदोलन का नेतृत्व मनोज जारंगे कर रहे हैं.

MARATHA RESERVATION PROTEST
मुंबई में मराठा कार्यकर्ता शुक्रवार को आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read

मुंबई: मनोज जारंगे पाटिल ने मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण देने की मांग को लेकर कल से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है. लाखों मराठा आंदोलनकारी इस इलाके में पहुँच चुके हैं. इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए राज्य सरकार ने जरांगे की पहली माँग पूरी करते हुए मराठा समुदाय के लिए गठित वंशावली समिति की अवधि 30 जून, 2026 तक बढ़ा दी है.

वंशावली समिति का विस्तार: राज्य में मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र, साथ ही जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में तालुका स्तर पर एक वंशावली समिति का गठन किया गया है. हालाँकि, इसकी अवधि समाप्त होने पर मनोज जरांगे पाटिल ने इसे बढ़ाने की मांग की थी.

सरकार ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है और समिति को 30 जून, 2026 तक बढ़ा दिया गया है. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि इस संबंध में सरकारी निर्णय सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी किया गया है.

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने 25 जनवरी, 2024 को तालुका स्तर पर वंशावली समिति का गठन किया था. इस समिति का मुख्य उद्देश्य मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों की वंशावली का सत्यापन कर उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करना है. इससे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में रियायतें मिल सकेंगी.

इससे पहले इस समिति का कार्यकाल 30 जून, 2025 तक बढ़ाया गया था. साथ ही न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था. इस उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल के विस्तार के बाद तालुका-स्तरीय समिति को कम से कम छह महीने और देने का निर्णय लिया गया.

इसके अनुसार अब इस समिति का कार्यकाल 30 जून, 2026 तक बढ़ा दिया गया है. मराठा आंदोलन को देखते हुए मंत्रालय क्षेत्र की सभी सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. पैदल यात्रियों को पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है.

प्रदर्शनकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर सड़क जाम कर दी. इससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया. हालाँकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी और भी आक्रामक हो गए हैं. मुंबई के बाहर से आए मराठा प्रदर्शनकारी जैसे ही आजाद मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, सीएसएमटी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई है.

कई प्रदर्शनकारियों ने रात में सीएसएमटी और चर्चगेट रेलवे स्टेशनों पर शरण ली थी. लाखों मराठा भाई विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई पहुँच चुके हैं. हालाँकि, उन्हें खाने-पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कुछ मराठा भाइयों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के लिए चाय, नाश्ते और खाने का इंतजाम किया है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कोई सुविधा न देने का आरोप लगाया है. मुंबई में सुबह से ही भारी बारिश जारी है, जिससे आजाद मैदान में जगह-जगह कीचड़ हो गया. इससे प्रदर्शनकारियों को काफी असुविधा हो रही है. फिर भी मराठा प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहने पर अड़े हैं.

