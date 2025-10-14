ETV Bharat / bharat

खतरनाक नक्सली वेणुगोपाल राव ने टेके घुटने, 60 अन्य नक्सलियों ने भी किया सरेंडर

नक्सली वेणुगोपाल राव ने सरेंडर किया ( ETV Bharat )

गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में टॉप नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति और 60 अन्य नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने सोमवार देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू को माओवादी संगठन में सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक माना जाता था और उसने लंबे समय तक महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी की थी. एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि यह आत्मसमर्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश भर की राज्य सरकारों के नेतृत्व में पुलिस द्वारा निरंतर चलाए गए अभियानों का परिणाम था. उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भूपति और टॉप नक्सली नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया था. भूपति ने दावा किया था कि हथियार के बल पर संघर्ष विफल हो गया है और उसने घटते जन समर्थन एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मारे जाने का हवाला देते हुए शांति एवं संवाद की ओर रुख करने की अपील की थी. सूत्रों ने बताया कि उसके रुख का अन्य शीर्ष नक्सलियों ने विरोध किया, जिन्होंने एक अन्य नेता के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय नक्सली नेतृत्व के दबाव में भूपति आखिरकार हथियार डालने के लिए सहमत हो गया, उसने संगठन छोड़ने की घोषणा की और अपने समर्थकों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. हाल के महीनों में गढ़चिरौली जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस साल की शुरुआत में भूपति की पत्नी तारका ने भी आत्मसमर्पण किया था. वह प्रतिबंधित आंदोलन की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति की सदस्य थी.