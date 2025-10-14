खतरनाक नक्सली वेणुगोपाल राव ने टेके घुटने, 60 अन्य नक्सलियों ने भी किया सरेंडर
वेणुगोपाल राव को छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में माओवादी कार्यकर्ताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त था.
Published : October 14, 2025 at 4:03 PM IST
गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में टॉप नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति और 60 अन्य नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने सोमवार देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
सूत्रों के मुताबिक, वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू को माओवादी संगठन में सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक माना जाता था और उसने लंबे समय तक महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी की थी.
एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि यह आत्मसमर्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश भर की राज्य सरकारों के नेतृत्व में पुलिस द्वारा निरंतर चलाए गए अभियानों का परिणाम था.
उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भूपति और टॉप नक्सली नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया था. भूपति ने दावा किया था कि हथियार के बल पर संघर्ष विफल हो गया है और उसने घटते जन समर्थन एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मारे जाने का हवाला देते हुए शांति एवं संवाद की ओर रुख करने की अपील की थी.
सूत्रों ने बताया कि उसके रुख का अन्य शीर्ष नक्सलियों ने विरोध किया, जिन्होंने एक अन्य नेता के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि केंद्रीय नक्सली नेतृत्व के दबाव में भूपति आखिरकार हथियार डालने के लिए सहमत हो गया, उसने संगठन छोड़ने की घोषणा की और अपने समर्थकों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया.
हाल के महीनों में गढ़चिरौली जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस साल की शुरुआत में भूपति की पत्नी तारका ने भी आत्मसमर्पण किया था. वह प्रतिबंधित आंदोलन की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति की सदस्य थी.
सितंबर में, सोनू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संकेत दिया था कि वह पुलिस के सामने हथियार डाल सकता है. सूत्रों ने बताया कि, वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में माओवादी कार्यकर्ताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त था.
कुछ हफ्ते पहले, ऐसी अफवाहें फैली थी कि तेलंगाना निवासी सोनू ने प्रतिबंधित पार्टी भी छोड़ दी है. अपने नाम से लिखे एक पत्र में, उसने अपने साथियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होकर खुद को बचाने का आह्वान किया था.
पुलिस के मुताबिक, सोनू की स्थिति को भाकपा (माओवादी) के कई उप-क्षेत्रीय ब्यूरो का समर्थन प्राप्त है. पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस भूमिगत नेता ने अगस्त में बयान जारी कर संकेत दिया था कि वह और कई अन्य लोग युद्धविराम के लिए तैयार हैं.
सोनू का आत्मसमर्पण भारत में माओवादी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2026 तक देश भर से उग्रवादी आंदोलन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है.
घटता चरमपंथी खतरा
2000 के दशक की शुरुआत से, भारत सरकार ने नक्सलवाद को एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरा माना है. साल 2010 में जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तब कथित तौर पर भारत भर के 200 से ज्यादा जिले नक्सली आतंक से प्रभावित थे. हालांकि, भारत सरकार के पहल पर नक्सलियों के किले बड़ी तेजी से ध्वस्त होते जा रहे हैं.
