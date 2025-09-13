खूंखार नक्सली सुजाथक्का का सरेंडर, 1 करोड़ का था इनाम, वारदातों की सेंचुरी ठोंक चुकी थीं
तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने बताया कि एक करोड़ का इनामी नक्सली और माओवादी केंद्रीय समिति की सदस्य सुजाथक्का ने आत्मसमर्पण कर दिया.
Published : September 13, 2025 at 5:23 PM IST
हैदराबाद: मोस्ट वांटेड माओवादी और पार्टी की केंद्रीय समिति की सदस्य पोथु कल्पना एलियास सुजाथक्का ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. वह गडवाल इलाके की रहने वाली हैं. बता दें कि वह वर्तमान में माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति में एकमात्र महिला नेता थीं.
गौर करें तो वह माओवादी नेता किशनजी की पत्नी हैं, जो 2011 में पश्चिम बंगाल में एक मुठभेड़ में मारा गया था. वह मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ दक्षिण उप-क्षेत्रीय ब्यूरो की प्रभारी भी थीं. पोथु कल्पना एलियास सुजाथक्का 106 मामलों में आरोपी हैं. इसके साथ ही उन पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था.
तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र ने मीडिया को बताया कि खूंखार नक्सली सुजाथक्का ने आत्मसमर्पण कर दिया. उनका गृहनगर पेंचिकालपाडु, गट्टू मंडल, गडवाल जिले में है. उन्होंने शुरुआत में आरएसयू और जन नाट्य मंडली में काम किया था.
उन्होंने 1996 में नक्सली कमांडर के रूप में कार्य किया. 2001 में वे माओवादी राज्य समिति की सदस्य रहीं. सुजाथक्का ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था. कहा गया था कि उन्हें 25 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. जितेंद्र ने घोषणा की कि माओवादियों को सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है.
तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने कहाकि "सुजाथक्का स्वास्थ्य कारणों से सामने आईं. हम उन्हें 25 लाख रुपये का इनाम देंगे. हम माओवादियों को सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में आने के लिए आमंत्रित करते हैं." पिछले साल राज्य में एक मुठभेड़ में 22 माओवादी मारे गए थे. कई माओवादी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं. ऑपरेशन खगर के मद्देनजर वे अपनी सुरक्षा के लिए सामने आ रहे हैं."
डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि पिछले साल राज्य में मुठभेड़ों में 22 माओवादी मारे गए थे. उन्होंने कहा कि इस साल अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में 10 लोग मारे गए हैं. डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि ऑपरेशन खगर के मद्देनजर वे अपनी सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं.
खुफिया महानिदेशक शिवधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना समिति में वर्तमान में 73 माओवादी हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से 11 राज्य के और 62 अन्य राज्यों के हैं. उन्होंने कहा कि अगर अन्य राज्यों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ मामले हैं, तो उनसे बात की जाएगी. उन्होंने बताया कि वह आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देखना चाहेंगे.
