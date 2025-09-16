देहरादून में बड़ी घटना, 10 मजदूरों के नदी में बहने की सूचना, 200 छात्रों का रेस्क्यू
राजधानी देहरादून में इस वक्त आपदा जैसे हालत बने हुए है. भारी बारिश ने पूरे जिले में तबाही मचा रखी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2025 at 12:48 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 1:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. सबसे बुरे हालात इस वक्त देहरादून में ही बने हुए है. देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 10 मजदूरों के नदी में बहने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टोंस नदी में खनन में लगे हुए थे.
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रॉली पर कई मजदूर टोंस नदी के बीच फंसे हुए हैं. मजदूर किनारे से खड़े लोगों से अपने आप को बचने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से नदी का तेज बहाव ट्रॉली को बहा ले जाता है और उसमें सवार दस मजदूर भी बह जाते हैं. बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम नदी में बहे मजदूरों की तलाश में जुटी है. फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है.
200 से ज्यादा छात्र-छात्राओं का रेस्क्यू: इसके अलावा देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में ही स्थित पौंधा के पास देवभूमि इंस्टिट्यूट परिसर में जलभराव के कारण 200 से ज्यादा छात्र-छात्राएं फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ ने सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला.
देहरादून के पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टिट्यूट परिसर में जलभराव से फंसे लगभग 200 छात्र-छात्राओं को #UttarakhandPolice SDRF ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सुरक्षित रेस्क्यू किया।#Rescue #Uttarakhand #SDRF @uksdrf pic.twitter.com/9jOlPFbWpi— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) September 16, 2025
वहीं भारी बारिश को देखते हुए मसूरी में सभी होटलों और होम स्टेज में आज ट्रैवल ना करने की सूचना अनाउंस की जा चुकी है. इसके साथ ही होटल एसोसिएशन की तरफ से सभी पर्यटकों को आज नि:शुल्क प्रवास करने की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त सभी धर्मशाला और गुरुद्वारे में प्रशासन द्वारा खतरे वाले होटलों के पर्यटकों के रहने की व्यवस्था की जा चुकी है. नगर पालिका की बस से उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है.
इसके साथ ही ऋषिकेश में हरिद्वार बायपास रोड पर मनसा देवी क्षेत्र में काफी पानी भर गया है. रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब चुका है. वहीं ऋषिकेश-चंबा के बीच भीनु के पास तेज बारिश से पूरी सड़क वास आउट हो गई है. इसी सड़क से यात्री ऋषिकेश से चम्बा होते हुए गंगोत्री आते जाते है. साथ ही नागणी के पास हैवल नदी के किनारे बना 2 कमरों का होटल नदी ने गिर गया.
वहीं, ऋषिकेश के शिवाजी नगर में भी बारिश के कारण बड़े बुरे हालात बने हुए है. ब्रह्मा नदी उफान पर है. नगर निगम वार्ड नंबर 28 शिवाजी नगर में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है. साथ ही नागणी के पास हैवल नदी के किनारे बना 2 कमरों का होटल नदी ने गिर गया.
