देहरादून में बड़ी घटना, 10 मजदूरों के नदी में बहने की सूचना, 200 छात्रों का रेस्क्यू

देहरादून में 10 मजदूर नदी में बहे. ( @local resident )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 16, 2025 at 12:48 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 1:32 PM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. सबसे बुरे हालात इस वक्त देहरादून में ही बने हुए है. देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 10 मजदूरों के नदी में बहने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टोंस नदी में खनन में लगे हुए थे. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रॉली पर कई मजदूर टोंस नदी के बीच फंसे हुए हैं. मजदूर किनारे से खड़े लोगों से अपने आप को बचने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से नदी का तेज बहाव ट्रॉली को बहा ले जाता है और उसमें सवार दस मजदूर भी बह जाते हैं. बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम नदी में बहे मजदूरों की तलाश में जुटी है. फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है. देहरादून में 10 मजदूर नदी में बहे. (@local resident) 200 से ज्यादा छात्र-छात्राओं का रेस्क्यू: इसके अलावा देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में ही स्थित पौंधा के पास देवभूमि इंस्टिट्यूट परिसर में जलभराव के कारण 200 से ज्यादा छात्र-छात्राएं फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ ने सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला.

