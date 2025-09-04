अहमदाबाद: गुजरात के महिसागर जिले के ततरोली के पास हाइड्रो पावर प्लांट में गुरुवार को एक दुखद घटना घटी. माही नदी का पानी प्लांच में घुसने से 5 लोगों के डूबने की आशंका है. स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि 15 लोग अंदर काम कर रहे थे, जिनमें से 5 लोग डूब गए.

दरअसल, कडाणा बांध से 1 लाख 19 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे पानी हाइड्रो पावर प्लांट में घुस गया. जिसके बाद कर्मचारियों और 108 की टीम द्वारा बचाव कार्य चलाया गया. पता चला है कि यह हाइड्रो प्रोजेक्ट मोरबी के जयसुख पटेल का है.

पूरी घटना के बारे में हाइड्रो पावर प्लांट में काम करने वाले मनीषभाई ने बताया कि हाइड्रो पावर प्लांट ओरेवा कंपनी के जयसुख पटेल का है. अंदर मशीन रिपेयर का काम चल रहा था, 15 लोग अंदर काम कर रहे थे. यहां 5 लोग डूब गए. घटना के बाद यहां मौजूद अधिकारी भाग गए.

महिसागर का हाइड्रो पावर प्लांट (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, मैं यहां मशीन रिपेयर में हेल्पर के तौर पर काम करता हूं. घटना के समय अंदर 15 लोग मौजूद थे, बाकी लोग सीढ़ियों से चढ़कर बाहर निकले और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. यह घटना दोपहर 2 बजे हुई.

महिसागर के एसपी सफीन हसन ने बताया कि आज महिसागर जिले के लुनावाड़ा तालुका थाने के दोलतपुरा गांव में अजंता हाइड्रो पावर प्लांट में आग लग गई. यहां के कुछ स्थानीय कर्मचारियों के अनुसार, अज्ञात कारणों से चार से पांच लोग पानी में डूब गए हैं. ऐसी सूचना मिलने के बाद, पुलिस टीम, अग्निशमन दल और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है.

एसपी ने कहा कि इसके अंदर कितने लोग प्रभावित हुए हैं और यह हादसा किस वजह से हुआ, इसका पता लगाने का काम चल रहा है. फिलहाल लापता लोगों के शवों की तलाश का काम जारी है. इसके अलावा, जो लोग यहां काम कर रहे थे और बच गए हैं, उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि यह हादसा क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी हुई और इसमें कितने लोग शामिल हैं.

