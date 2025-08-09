Essay Contest 2025

मकान में बन रहा था अवैध पटाखा, अचानक हो गया भयंकर विस्फोट...हादसे में 3 मजदूरों की गई जान - 3 WORKERS KILLED IN AN EXPLOSION

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुर्घटना में मारे गए 3 मजदूर के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.

Sivakasi firecrackers explosion
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में मजदूर बना रहे थे अवैध पटाखा, हो गया विस्फोट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 6:10 PM IST

शिवकाशी: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में अवैध रूप से एक घर के अंदर पटाखे बनाते समय विस्फोट होने से 3 मजदूरों की जान चली गई. इस घटना में एक शख्श गंभीर रूप से घायल हो गया.

मामला शिवकाशी के निकट विजयकारिसकुलम इलाके की बताई जा रही है, जहां यह अवैध पटाखे तैयार किए जा रहे थे. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने घर के मालिक पोन्नू पांडियन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है. सीएम ने मृतकों के परिवारों को चार लाख रुपये और अस्पताल में इलाज करा रहे गंभीर रूप से घायल शख्स को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

इस घटना में एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे शिवकाशी सरकारी अस्पतला के बर्न ट्रीटमेंट स्पेशल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पोन्नुपांडियन विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास विजयकारिसकुलम ईस्ट स्ट्रीट का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि वह बिना अनुमति के अपने घर में अवैध रूप से पटाखे बना रहा था. यह भी कहा जा रहा है कि उसने बनाए गए अवैध पटाखे घर में ही रखे थे.

ऐसे में आज (9 अगस्त) सुबह, उसके घर में रोजाना की तरह 4 मजदूर पटाखे बनाने के काम में लगे थे. तभी अचानक पटाखों की बत्ती के घर्षण से जोरदार धमाका हुआ और पास में रखे पटाखे भी फट गए. देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया. इस दुर्घटना में पटाखे बनाने में लगे तीन मजदूरों, कीलाकोथाई नचियापुरम निवासी जगतीश्वरन (21), विजया करिसालकुलम निवासी मुथुलक्ष्मी (70) और षणमुगाथाई (60) की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस हादसे की सूचना मिलते ही वेम्बकोट्टई अग्निशमन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और रेसक्यू ऑपरेशन शुरू किया. तीनों मारे गए मजदूरों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिवकाशी सरकारी अस्पताल भेज दिए गया है. इसके अलावा, एक गंभीर रूप से घायल मज़दूर को बचाकर शिवकाशी सरकारी अस्पताल के बर्न्स स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिट में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहां उसका गहन उपचार किया जा रहा है.

वेम्बकोट्टई पुलिस ने घर के मालिक पोन्नू पांडियन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो घर में अवैध रूप से पटाखे बना रहा था. पटाखा दुर्घटना के बाद, घर का मालिक पोन्नू पांडियन फरार हो गया है. पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

