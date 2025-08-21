उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक बार फिर टेंशन देने वाली खबर सामने आई है. उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में अचानक यमुना नदी का प्रवाह रुक जाने की वजह से एक झील बन गई है, जिसकी वजह से यमुना का पानी न केवल आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया, बल्कि वहां मौजूद पुल भी पूरी तरह से डूबने लगा है. हालत खराब होते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पूरे इलाके को खाली करा दिया है.

रुका यमुना का पानी: उत्तरकाशी में आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तरकाशी में भूस्खलन की वजह से आठ मजदूरों के लापता होने की खबर हो या फिर बीती 5 अगस्त को उत्तरकाशी के ही धराली में जल सैलाब के कारण 65 लोगों के लापता होने की घटना. इस घटनाओं से उत्तरकाशी अभी उभरा भी नहीं कि एक जिले में एक और आफत आ गई.

बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में अचानक झील बनने से धीरे-धीरे पानी आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे क्षेत्र को खाली कर दिया है. राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम तो मौके पर पहुंची है. साथ ही साथ उन सभी संसाधनों को भी उसे क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिससे पानी के प्रभाव को रोकने वाली वस्तु पेड़ मालवा को हटाया जा सके.

पुलिस ने करवाया इलाका खाली: उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल की मानें तो झील बनने और झील का पानी आबादी वाले क्षेत्र में जैसे ही घुसने की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने सभी को क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा. इसके बाद सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

एसडीआरएफ की एक टीम मौके पर मौजूद है, जबकि अन्य टीमों को भी झील खोलने के लिए भेजा जा रहा है. फिलहाल हालत सामान्य हैं, लेकिन पानी जितना तेजी से बढ़ रहा था, उसको देखते हुए तुरंत एक्शन लिया है. बता दें कि उत्तराखंड में अभी भी बारिश ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही है. इतना ही नहीं बारिश से होने वाले नुकसान में भी उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे अधिक नुकसान उत्तरकाशी को ही पहुंचा है.

