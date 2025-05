ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में आदि कैलाश मार्ग पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर, घंटों तक फंसे रहे सैकड़ों यात्री - KAILASH YATRA ROUTE LANDSLIDE

आदि कैलाश मार्ग पर गिरे बोल्डर ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 20, 2025 at 5:42 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 5:57 PM IST 3 Min Read

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया. जहां एलागाढ़ के पास पहाड़ी से बड़े-बड़े बोल्डर और पत्थर आ गिरे. जिससे मार्ग यातायात बाधित हो गया. फिलहाल, बीआरओ (BRO) की टीम मार्ग को खोलने में जुटी है, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर: जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले में एलागाढ़ के पास आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरक गई. जिससे भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और यातायात बाधित हो गया. सड़क बंद होने से सैकड़ों कैलाश यात्री और स्थानीय लोग फंस गए. इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग गई. आदि कैलाश मार्ग पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने घटनास्थल पर एक टीम तैनात कर दी है, जो पोकलैंड मशीन के जरिए मलबा हटाने और सड़क को खोलने का काम कर रही है. मार्ग बंद होने की वजह से कुछ यात्री जान जोखिम में डालकर भी जाते हुए दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है.

वहीं, धारचूला एसडीएम मंजीत सिंह और धारचूला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. जिसके बाद स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. फिलहाल, किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है. यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते पुलिस के जवान (फोटो सोर्स- Police) मार्ग को सुचारू रूप से खोलने का काम संबंधित विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. एसडीएम मंजीत सिंह और पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव खुद निगरानी बनाए हुए हैं. उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें. जब तक मार्ग पूरी तरह से बहाल न हो जाए, तब तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. कल ही आदि कैलाश की यात्रा कर लौटें हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा: बीती देर रात तक मार्ग खोलने की संभावना जताई जा रही है. गौर हो कि इन दिनों बड़ी संख्या में लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत (ॐ) के दर्शन को जा रहे हैं. कल ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी अपनी दो दिवसीय यात्रा कर लौटे हैं. लोगों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Police) काफी अहम है मार्ग: इस मार्ग से न केवल यात्री आदि कैलाश जाते हैं. बल्कि, तिब्बत से सटे अंतिम सीमा पर रहने वाले गांव के लोग भी इसी मार्ग से आना-जाना करते हैं. एकमात्र सड़क होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं. यह मार्ग न केवल कैलाश मानसरोवर जाता है. बल्कि, आदि कैलाश और ओम पर्वत पर भी जाने के लिए यात्रियों को इसी मार्ग का प्रयोग करना पड़ता है. "पिथौरागढ़ के एलागढ़ में भूस्खलन हुआ है. फिलहाल, मार्ग को खोलने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है."- मंजीत सिंह, एसडीएम, धारचूला ये भी पढ़ें- धरती पर दो कैलाश: जानिए कैसे अलग है आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया. जहां एलागाढ़ के पास पहाड़ी से बड़े-बड़े बोल्डर और पत्थर आ गिरे. जिससे मार्ग यातायात बाधित हो गया. फिलहाल, बीआरओ (BRO) की टीम मार्ग को खोलने में जुटी है, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर: जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले में एलागाढ़ के पास आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरक गई. जिससे भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आ गिरे और यातायात बाधित हो गया. सड़क बंद होने से सैकड़ों कैलाश यात्री और स्थानीय लोग फंस गए. इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग गई. आदि कैलाश मार्ग पर आ गिरे भारी भरकम बोल्डर (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन ने घटनास्थल पर एक टीम तैनात कर दी है, जो पोकलैंड मशीन के जरिए मलबा हटाने और सड़क को खोलने का काम कर रही है. मार्ग बंद होने की वजह से कुछ यात्री जान जोखिम में डालकर भी जाते हुए दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है. वहीं, धारचूला एसडीएम मंजीत सिंह और धारचूला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. जिसके बाद स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. फिलहाल, किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है. यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते पुलिस के जवान (फोटो सोर्स- Police) मार्ग को सुचारू रूप से खोलने का काम संबंधित विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. एसडीएम मंजीत सिंह और पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव खुद निगरानी बनाए हुए हैं. उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें. जब तक मार्ग पूरी तरह से बहाल न हो जाए, तब तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. कल ही आदि कैलाश की यात्रा कर लौटें हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा: बीती देर रात तक मार्ग खोलने की संभावना जताई जा रही है. गौर हो कि इन दिनों बड़ी संख्या में लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत (ॐ) के दर्शन को जा रहे हैं. कल ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी अपनी दो दिवसीय यात्रा कर लौटे हैं. लोगों का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Police) काफी अहम है मार्ग: इस मार्ग से न केवल यात्री आदि कैलाश जाते हैं. बल्कि, तिब्बत से सटे अंतिम सीमा पर रहने वाले गांव के लोग भी इसी मार्ग से आना-जाना करते हैं. एकमात्र सड़क होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं. यह मार्ग न केवल कैलाश मानसरोवर जाता है. बल्कि, आदि कैलाश और ओम पर्वत पर भी जाने के लिए यात्रियों को इसी मार्ग का प्रयोग करना पड़ता है. "पिथौरागढ़ के एलागढ़ में भूस्खलन हुआ है. फिलहाल, मार्ग को खोलने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है."- मंजीत सिंह, एसडीएम, धारचूला ये भी पढ़ें- धरती पर दो कैलाश: जानिए कैसे अलग है आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा

Last Updated : May 20, 2025 at 5:57 PM IST