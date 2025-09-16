देहरादून में बाढ़-बारिश का कहर, अब तक 13 लोगों के शव बरामद, कई लोग अभी भी लापता
देहरादून में आज बारिश ने जो तबाही मचाई है, वो बड़ी ही खौफनाक है. अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2025 at 2:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीती रात से हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. बारिश के कारण इस बार देहरादून जिले में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है. जैसे-जैसे नदियों को पानी उतर रहा है, तबाही का मंजर भी साफ दिख रहा है. देहरादून पुलिस-प्रशासन के अनुसार रात से लेकर भी बाढ़ और बारिश में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव पुलिस ने बरामद किए है. ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है. क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे है.
प्रेम नगर से पास आठ लोगों की मौत: देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को टोंस नदी के बीच में ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार कई मजदूर फंस गए थे. सभी मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए थे. इस हादसे में पुलिस को अभी तक आठ लोगों के शव मिले है. मरने वालों में चार महिलाएं और चार पुरुष है. इसके अलावा भी अलग-अलग क्षेत्रों पांच लोग के शव बरामद हुए है.
देहरादून : SDRF का त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन 🚨— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) September 16, 2025
पौंधा स्थित श्री देवभूमि इंस्टिट्यूट में जलभराव के बीच फंसे लगभग 200 छात्र-छात्राओं को SDRF टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। 👏#SDRF #RescueOperation #Uttarakhand pic.twitter.com/T38ePlEr4L
इसी तरह DIT कॉलेज के पास दीवार गिरने से छात्र के लापता होने की सूचना थी. जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. एसडीआरएफ को छात्र का शव मिल चुका है. इसके बाद सहस्त्रधारा में तीन लोगों के बहाने की सूचना थी, जिनके शव भी मिल गए है. वहीं एक मजदूर की मौत बारिश के कारण मसूरी में भी हुई है.
देहरादून पुलिस के अनुसार जिले में अभी तक कुल 13 लोगों के शव मिले है. वहीं अभी भी कई जगहों से लोगों के लापता होने की खबरे है, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मालदेवता और सहस्त्रधारा क्षेत्र में हुआ. यहां पर नदियों ने भयंकर तबाही मचाई है.
🚨 ऋषिकेश, चंद्रभागा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) September 16, 2025
अतिवृष्टि से चंद्रभागा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से हाईवे तक पानी भर गया और कई वाहन फँस गए। इसी दौरान 03 लोग बीच नदी में फँस गए थे जिन्हें SDRF टीम ने तत्परता दिखाते हुए सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया।#RescueOperation pic.twitter.com/EZblPU5BF4
इसके अलावा शहर के बीचों-बीच से बहने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी भी उफान पर है. नदी के आसपास बने घर खतरे की जद में है. बारिश के कारण देहरादून-हरिद्वार हाईवे भी नेपाली फार्म और डोईवाला के बीच क्षतिग्रस्त हो गया है. इसके अलावा ऋषिकेश में भी इसी तरह के हालत बने हुए है. यहां भी गंगा और अन्य बरसाती नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है. .
सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर उतरे: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून शहर और आसपास के आपदा ग्रस्त इलाकों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए.
पीएम मोदी ने फोन पर की बात: आपदा की इस घड़ी में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की. दोनों ने सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.
