बिहार में मौसम का कहर, वज्रपात और आंधी-तूफान में अब तक 16 लोगों की मौत

बिहार में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. प्रदेश के 10 जिलों में अब तक 16 लोगों की व्रजपात से जान चली गई है. पढ़ें..

Published : October 5, 2025 at 3:27 PM IST

5 Min Read
बेतिया: बिहार में इन दिनों बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई जिलों में सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है. जिससे परिचालन बाधित हुआ है. वहीं, वज्रपात से 10 जिलों में 16 लोगों की मौतें हुई हैं.

इन जिलों में ठनका से हुई मौतें: जहानाबाद में तीन, भोजपुर में दो, बेतिया में दो, मुजफ्फरपुर में तीन, वैशाली, गोपालगंज, नालंदा, किशनगंज, मधेपुरा और खगड़िया में एक-एक लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई है. इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है.

''राज्य में वज्रपात से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. मृतकों के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों से अपील है कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गये निर्देशों का पालन करें''. - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

जहानाबाद में तीन लोगों की मौत: जहानाबाद जिले के अलग-अलग इलाके में शनिवार की शाम हुए वज्रपात से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. पहली घटना शकुराबाद थाना क्षेत्र के उतरापट्टी गांव की है, जहां बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी घटना बिगहा गांव की है, जहां एक महिला की मौत हो गई.

बेतिया में दादी-पोती की मौत: बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव में दादी और पोती अपने झोपड़ीनुमा घर में बैठे थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से दादी-पोती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में बंधी एक गाय भी झुलसकर मर गई. मृत महिला का नाम मुसमात सुदामा देवी और बच्ची का नाम पिंकी कुमारी है.

HEAVY RAIN IN BIHAR
कच्चे मकान ढहे (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर में 3 लोगों की मौत: मुजफ्फरपुर में तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है. जिससे चैनपुर बंगड़ा गांव में 14 वर्षीय मोहम्मद फैजल की मौत ट्रांसफार्मर गिरने से हो गई है. फैजल आंधी आने पर सुरक्षित घर लौटने के लिए भाग रहा था, तभी वह एक बिजली पोल के पास से गुजरा. इसी बीच अचानक तेज हवा के कारण ट्रांसफार्मर पोल समेत नीचे गिर पड़ा और फैजल उसकी चपेट में आ गया. इसके अलावा औराई थाना क्षेत्र में दो किसानों की भी वज्रपात से मौत हो गई है. दोनों खेत की ओर निकले थे.

वैशाली में महिला की हुई मौत: वैशाली जिले के कोयला मोहन गांव में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी-तूफान के कारण पीपल वृक्ष गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई है, जबकि दो युवती और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक महिला की पहचान मालती देवी ‌(48) के रूप में हुई ‌है.

गोपालगंज में मजदूर की मौत: गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश से एक मजदूर की मौत हो गई है. मृतक की पहचान सलीम अंसारी के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा हाइस्कूल में आइटीबीपी की कंपनी का ठहराव किया गया था. जिससे उनके लिए टेंट लगाने का काम चल रहा था. इसी दौरान सलीम अंसारी (मृतक) व्रजपात की चपेट में आ गया.

किशनगंज में भी एक युवक की मौत: किशनगंज के पोरलाबाडी गांव में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई है. मृतक की पहचान तनवीर आलम के रूप में हुई है. तनवीर आलम (मृतक) घर से खेत में मवेशियों के लिए चारा लाने गया था, तभी वो व्रजपात की चपेट में आ गया.

HEAVY RAIN IN BIHAR
भारी बारिश और आंधी से गिरे घर (ETV Bharat)

नालंदा में भैंस चरा रहे किशोर की मौत: नालंदा में एक किशोर की वज्रपात से मौत हो गई है. मृतक किशोर की पहचान 13 वर्षीय अंकित कुमार के रूप में हुई है. अंकित (मृतक) खेत में भैंस चरा रहा था, तभी अचानक बारिश के साथ हुए वज्रपात हुआ. जिससे उसकी मौत हो गई.

खगड़िया में 15 साल की किशोरी की मौत: खगड़िया में भी ठनका गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई है. किशोरी की पहचान मंचन कुमारी उम्र 15 साल के रूप में हुई है. किशोरी (मृतका) खेत से घर लौट रही थी, तभी उस पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

HEAVY RAIN IN BIHAR
तालाब में तब्दील हुई सड़क (ETV Bharat)

भोजपुर में 2 लोगों की मौत भोजपुर में व्रजपात से एक चरवाहा की मौत हो गई है, जबकि 20 भेड़ें भी झुलस गई हैं. मृतक चरवाहा की पहचान रंजन पाल उम्र 30 साल के रूप में हुई है. रंजन अपने गांव से भेड़ों को लेकर चराने के लिए सिन्हा थाना के फरहदा बधार में गया था, तभी बारिश के दौरान अचानक उस पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी.

मधेपुरा में शौच गई महिला की मौत: मधेपुरा में तेज आंधी-तूफान और बारिश के कारण शौचालय की दीवार गिर गई है. जिससे एक महिला की मौत हो गई है. मृतका की पहचान सोनिया देवी उम्र 65 साल के रूप में हुई है. इसके अलावा दर्जनों कच्चे और चदरा निर्मित घर उड़ गए हैं. साथ ही कई पक्के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.चार दर्जन से अधिक लोग घायल हैं.

