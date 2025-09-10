अशहर दानिश के पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और मेटल बरामद, बड़ी आतंकी साजिश की आशंका
रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. पुलिस को किसी बड़ी आतंकी साजिश का शक है.
Published : September 10, 2025 at 3:51 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के पास से नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड समेत कई अन्य केमिकल और मेटल बरामद हुए हैं. दानिश के पास से बरामद केमिकल्स और मेटल से विस्फोटक बनाए जाते हैं. दानिश की गिरफ्तारी को देश में चल रही एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश बताया जा रहा है.
बड़ी आतंकी साजिश की आशंका
आतंकी कनेक्शन के आरोप में रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं. एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाना कांड संख्या 240/25 9 सितंबर को दर्ज किया गया था. समुदायों के बीच तनाव पैदा करने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दुष्प्रचार करने और अवैध हथियार रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
इस मामले में पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची के निर्देशानुसार, दिल्ली पुलिस, एटीएस झारखंड और झारखंड पुलिस ने रांची के लोअर बाजार के पत्थलकुदवा चौक, रांची के अनगड़ा और पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में छापेमारी की. अशरफ दानिश, उम्र 23 वर्ष, पिता-मजहर जानी, स्थायी पता-मुस्लिम टोला, बुंडू, पेटरवार, जिला बोकारो, झारखंड, वर्तमान पता- कमरा नंबर 15, भूतल, न्यू तबारक लॉज, पत्थलकुदवा, थाना लोअर बाजार, जिला रांची, झारखंड को आज दिनांक 10.09.2025 को रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थलकुदवा से गिरफ्तार किया गया.
केमिकल्स सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद
झारखंड एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार, संदिग्ध आतंकवादी के पास से आपत्तिजनक सामग्री और हथियार भी बरामद किए गए हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉज के कमरे की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं. स्पेशल सेल को कुछ रसायन, आपत्तिजनक दस्तावेज और नक्शे आदि भी मिले हैं.
- क्या-क्या बरामद हुआ
- 01 देसी कट्टा और 01 जिंदा कारतूस
- कॉपर शीट, (हथियार सामग्री)
- हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर
- पीएच वैल्यू चेकर
- बॉल बेयरिंग
- 4 चाकू
- 10,500 रुपये नकद
- 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फ़ोन
- वजन तौलने की मशीन
- बीकर सेट
- सेफ्टी ग्लव्स
- रेस्पिरेटरी मास्क
- प्लास्टिक बॉक्स, स्ट्रिप वायर, सर्किट, मदरबोर्ड और डियोड बरामद किए गए हैं।
बड़ी साजिश की आशंका
जांच एजेंसियों को आशंका है कि एक ग्रुप किसी आतंकवादी संगठन से जुड़कर देश में किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था. इस सिलसिले में देश के कई हिस्सों में छापेमारी की गई है. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि इस मामले में दिल्ली से दो संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जिस तरह के केमिकल्स और मेटल्स बरामद हुए हैं, उनकी भी विशेष जांच की जा रही है.
