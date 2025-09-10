ETV Bharat / bharat

अशहर दानिश के पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और मेटल बरामद, बड़ी आतंकी साजिश की आशंका

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के पास से नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड समेत कई अन्य केमिकल और मेटल बरामद हुए हैं. दानिश के पास से बरामद केमिकल्स और मेटल से विस्फोटक बनाए जाते हैं. दानिश की गिरफ्तारी को देश में चल रही एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश बताया जा रहा है.

बड़ी आतंकी साजिश की आशंका

आतंकी कनेक्शन के आरोप में रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं. एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाना कांड संख्या 240/25 9 सितंबर को दर्ज किया गया था. समुदायों के बीच तनाव पैदा करने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दुष्प्रचार करने और अवैध हथियार रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

जानकारी देते एसपी ऋषभ झा (ईटीवी भारत)

इस मामले में पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची के निर्देशानुसार, दिल्ली पुलिस, एटीएस झारखंड और झारखंड पुलिस ने रांची के लोअर बाजार के पत्थलकुदवा चौक, रांची के अनगड़ा और पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में छापेमारी की. अशरफ दानिश, उम्र 23 वर्ष, पिता-मजहर जानी, स्थायी पता-मुस्लिम टोला, बुंडू, पेटरवार, जिला बोकारो, झारखंड, वर्तमान पता- कमरा नंबर 15, भूतल, न्यू तबारक लॉज, पत्थलकुदवा, थाना लोअर बाजार, जिला रांची, झारखंड को आज दिनांक 10.09.2025 को रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थलकुदवा से गिरफ्तार किया गया.