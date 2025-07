ETV Bharat / bharat

देवघर में भीषण सड़क हादसा: छह कांवरियों की मौत, कई गंभीर - ROAD ACCIDENT

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : July 29, 2025 at 7:46 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 8:07 AM IST 2 Min Read

देवघर/रांची: देवघर की बाबा धाम नगरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है. बाबा नगरी से बासुकीनाथ जा रही कांवरियों से भरी बस मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया में एक एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही छह कांवरियों की मौत हो गई. वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस हादसे में बस चालक की भी मौत हुई है. उसकी पहचान मोहनपुर निवासी सुभाष तुरी के रूप में हुई है. दोनों गाड़ियों में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की. हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. देवघर में पांच कांवरियों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया. जानकारी देते हुए सिविल सर्जन और एसडीओ (Etv bharat)

