नई दिल्ली: आज कल बड़ी तादाद में लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कई कार्ड कंपनियां बिना किसी प्रीमियम के अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस सिक्योरिटी भी दे रही हैं. हालांकि, इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं हैं. इनमें से एक खास सुविधा है अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो नौकरी जाने पर आपके कार्ड की मिनिमम भुगतान राशि को कवर करता है.

इसके अलावा कार्ड के साथ आपको कई तरह के फायदे भी मिलते हैं. इनमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, परचेज प्रोटेक्शन और धोखाधड़ी से प्रोटेक्शन शामिल हैं. ऐसे में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका कार्ड कैसे आपके काम आ सकता है.

क्रेडिट कार्ड से जुड़े इंश्योरेंस?

क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस: अगर क्रेडिट कार्डहोल्डर की अचानक मौत हो जाए या वह किसी वजह कार्ड का बकाया चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो बैंक उसकी बकाया राशि खुद चुका देती है.

डिसेबिलिटी इंश्योरेंस: अगर कोई कार्डहोल्डर किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से काम करने में असमर्थ हो जाए, तो कुछ समय तक कार्ड की मिनिमम भुगतान राशि बीमा द्वारा कवर की जाती है. हालांकि, इसमें नए खर्च शामिल नहीं होते.

अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस: इतना ही नहीं अगर किसी शख्स को उसकी कंपनी नौकरी से निकाल दे तो बीमा कंपनी कार्ड की न्यूनतम भुगतान राशि भरती है. गौरतलब है कि इसमें नौकरी जाने के बाद किए गए नए खर्च शामिल नहीं होते.

परचेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस: कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों को परचेज प्रोटेक्शन कवर भी देती हैं. इसके तहत अगर आप अपने कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं और वह चोरी हो जाता है या टूट जाता है, तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है. हालांकिं, यह सुविधा एक निश्चित सीमा के अंदर की गई खरीदारी पर लागू होती है.

क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले अन्य इंश्योरेंस

इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड ट्रेवल इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं. इसमें खोए हुए सामान, कैंसिल हुई ट्रिप या विदेश में मेडिकल इमरजेंसी को कवर किया जाता है. कुछ कार्ड कंपनियां एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देती हैं. इसके तहत सड़क या हवाई दुर्घटना में मृत्यु या चोट की स्थिति में बीमा राशि मिलती है.

