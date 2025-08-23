चमोली (उत्तराखंड): उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर जारी है. चमोली जिले के थराली विकासखंड के अलग अलग हिस्सों में बीती देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला है. थराली के कोटड़ीप, राड़ीबगड़,अपर बजार,कुलसारी,चेपडो,सगवाड़ा,समेत अन्य हिस्सों में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है.
भारी बारिश से बाजार क्षेत्र में जहां दुकानों में मलबा घुस गया और कई मकानों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है. वहीं चेपडो में अतिवृष्टि से भारी तबाही देखने को मिली है. चेपडो में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिल रही है. इसके साथ ही सगवाड़ा गांव में भी एक 20 वर्षीय युवती के भवन के अंदर दबे होने की सूचना मिल रही है.
🚨 थराली क्षेत्र से आपदा अपडेट 🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
बीती रात्रि थाना थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना थराली पुलिस ने रात्रि में ही मुस्तैदी दिखाते हुए स्थानीय लोगो को सतर्क किया तथा घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। pic.twitter.com/5MaiBgTc5D
वहीं नगर पंचायत थराली के कोटड़ीप में दुकानों और मकानों को नुकसान होने के साथ ही गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं. इसके साथ ही तहसील मुख्यालय राड़ीबगड़ में उपजिलाधिकारी आवास के भीतर भी मलबा घुस गया है. नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास और राड़ीबगड़ के कई घरों में मलबे से नुकसान पहुंचा है. वहीं कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं. घटना के बाद लोग दहशत में हैं और भारी बारिश के बीच लोगों ने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण ली है.
थराली रेस्क्यू अपडेट— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
थाना थराली पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थलों पर पहुँचाया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सर्वेश पंवार स्वयं घटनास्थल की स्थिति पर नजर रखे हुए है एवं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। pic.twitter.com/hdrC3xrOJ2
चमोली जिले के थराली में देर रात अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई है. 50 से अधिक छोटे बड़े वाहन मलबे में दब गए हैं, सड़कें भूस्खलन से पूरी तरह बंद हैं. थराली मुख्य बाजार में 108 समेत 5 गाड़िया मलबे में दब गए. सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, पैदल आवाजाही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र में संचार सुविधा भी बाधित हो गई है.
गौर हो कि उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. इस मानसून सीजन में काफी नुकसान हुआ है. भारी बारिश से आई आपदा में कई लोग जान गंवा चुके हैं तो कई लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं. कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जबकि 23 अगस्त यानि आज के लिए कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है.
जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी स्वयं मौके का निरीक्षण कर रहे हैं. डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट की व्यवस्था की गयी है. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल की टीम मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है.
