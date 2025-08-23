चमोली (उत्तराखंड): उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर जारी है. चमोली जिले के थराली विकासखंड के अलग अलग हिस्सों में बीती देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला है. थराली के कोटड़ीप, राड़ीबगड़,अपर बजार,कुलसारी,चेपडो,सगवाड़ा,समेत अन्य हिस्सों में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है.

भारी बारिश से बाजार क्षेत्र में जहां दुकानों में मलबा घुस गया और कई मकानों को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है. वहीं चेपडो में अतिवृष्टि से भारी तबाही देखने को मिली है. चेपडो में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिल रही है. इसके साथ ही सगवाड़ा गांव में भी एक 20 वर्षीय युवती के भवन के अंदर दबे होने की सूचना मिल रही है.

वहीं नगर पंचायत थराली के कोटड़ीप में दुकानों और मकानों को नुकसान होने के साथ ही गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं. इसके साथ ही तहसील मुख्यालय राड़ीबगड़ में उपजिलाधिकारी आवास के भीतर भी मलबा घुस गया है. नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास और राड़ीबगड़ के कई घरों में मलबे से नुकसान पहुंचा है. वहीं कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं. घटना के बाद लोग दहशत में हैं और भारी बारिश के बीच लोगों ने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण ली है.

चमोली जिले के थराली में देर रात अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई है. 50 से अधिक छोटे बड़े वाहन मलबे में दब गए हैं, सड़कें भूस्खलन से पूरी तरह बंद हैं. थराली मुख्य बाजार में 108 समेत 5 गाड़िया मलबे में दब गए. सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, पैदल आवाजाही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र में संचार सुविधा भी बाधित हो गई है.

भारी बारिश से भूस्खलन की जद में आए कई भवन (Photo-ETV Bharat)

गौर हो कि उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. इस मानसून सीजन में काफी नुकसान हुआ है. भारी बारिश से आई आपदा में कई लोग जान गंवा चुके हैं तो कई लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं. कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जबकि 23 अगस्त यानि आज के लिए कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है.

भारी बारिश से मार्ग पर गिरा पेड़ (Photo-ETV Bharat)

जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी स्वयं मौके का निरीक्षण कर रहे हैं. डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट की व्यवस्था की गयी है. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल की टीम मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. अवरुद्ध मार्गों को सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है.

