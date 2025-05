ETV Bharat / bharat

EXCLUSIVE: बंपर डिमांड में केदारनाथ की ध्यान गुफा, कपाट खुलने से पहले 12 श्रद्धालुओं ने कराई बुकिंग - KEDARNATH MEDITATION CAVE

बंपर डिमांड में केदारनाथ की ध्यान गुफा ( PHOTO - जीएमवीएन और सूचना विभाग )

Published : May 1, 2025 at 8:03 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 8:46 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है. यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं में काफी अधिक उत्साह देखने को मिला. अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी. जहां एक ओर उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालु बढ़-चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम के समीप मौजूद ध्यान गुफा के लिए भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. ध्यान गुफा में ध्यान करने के लिए तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. हालांकि, केदारनाथ धाम के समीप बने तीन ध्यान गुफाओं में से एक ध्यान गुफा ही संचालित हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ मंदिर से करीब डेढ़ किमी पीछे मंदाकिनी नदी के दूसरी ओर पहाड़ी पर गुफा बनाई गई है. इस ध्यान गुफा को साल 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) की ओर से करीब आठ लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी. इस ध्यान गुफा की खास बात ये है कि ध्यान गुफा में बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था भी मौजूद है. ध्यान गुफा बनने के बाद साल 2019 में केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2019 को ध्यान गुफा में करीब 17 घंटे तक साधना की थी और फिर 19 मई 2019 को बदरीनाथ पहुंचकर भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2019 को ध्यान गुफा में करीब 17 घंटे तक साधना की थी. (PHOTO - जीएमवीएन और सूचना विभाग) दो ध्यान गुफा के लिए नहीं मिला फॉरेस्ट क्लियरेंस: ध्यान गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साधना करने के बाद ध्यान गुफा के प्रति लोगों में काफी अधिक क्रेज बढ़ गया था. साल 2019 में ही 103 श्रद्धालुओं ने ध्यान गुफा में साधना की थी. ध्यान गुफा के प्रति श्रद्धालुओं के क्रेज को देखते हुए पर्यटन विभाग ने ये निर्णय लिया कि केदारनाथ धाम में ही दो और ध्यान गुफाओं का निर्माण किया जाएगा. जिसके चलते पर्यटन विभाग की ओर से दो और ध्यान गुफाओं का निर्माण तो कराया गया लेकिन इन दोनों ध्यान गुफाओं का संचालन अभी तक नहीं हो पाया है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि इन दोनों ध्यान गुफाओं के लिए जाने वाले रास्ते का मामला फॉरेस्ट विभाग में पेंडिंग पड़ा हुआ है. यानि रास्ते को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाई है. पीएम मोदी की साधना के बाद 2019 में ही 109 लोगों ने गुफा में साधना की थी. (PHOTO - जीएमवीएन और सूचना विभाग)

