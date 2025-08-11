पटना/भागलपुर/खगड़िया: बिहार एक बार फिर से बाढ़ की विभिषिका झेल रहा है. बाढ़ से प्रदेश में हालात गंभीर बने हुए हैं. नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. भागलपुर से लेकर बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा हर ओर नाव पर जिंदगी नजर आ रही है. निचले इलाके के लोग अपना घर-बार छोड़ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को विवश हैं.

बाढ़ से 26 लोगों की मौत: अब तक बाढ़ से 26 लोगों की बिहार में मौत हुई है. इनमें से बेगूसराय में सबसे अधिक आठ लोगों की मौत हुई है. वहीं भागलपुर, सिवान, भोजपुर और खगड़िया के दो-दो लोगों की मौत हुई है. मुंगेर, वैशाली और कटिहार के एक-एक लोगों ने बाढ़ के कहर के बीच दम तोड़ा है. भागलपुर में डूबने वालों में सुपौल से आए एक कांवड़िया और पीरपैंती की बारह साल की बच्ची शामिल है.

बेगूसराय में 8 की मौत: रविवार को बेगूसराय के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबकर मां-बेटी सहित आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. सभी घटनाएं गंगा नदी, तालाब या बाढ़ से जलमग्न इलाकों में हुई है. इस तरह की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.

मां और सात साल की बेटी की मौत: भागलपुर के सलाह सैदपुर बरान 1 के धनाहा टोला में एक मां अपनी सात साल की बेटी को बचाने की कोशिश में डूब गई. मृतक की पहचान वंदना देवी (26) और उनकी बेटी अनन्या (7) के रूप में हुई है.

किसान की मौत: इसी गांव के बिजवियां वार्ड 9 निवासी किसान धीरज कुमार सिंह (32 वर्षीय) की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार जब किसान चारा लाने गए थे तो तेज धार में बह गए.

बाढ़ से हाहाकार: वहीं पूर्वी चंपारण के चकिया में भी मौत हुई है. रूप नगर वार्ड 5 निवासी गौतम कुमार (21) की मौत हुई है. बताया जाता है कि नहाने के समय डूबने से उनकी मौत हो गई. बेगूसराय के बछवारा में हादसा हुआ. दादपुर वार्ड-15 निवासी अशोक यादव (45 वर्ष) की मौत हो गई. नाव नहीं मिलने के कारण वह पैदल घर लौट रहे थे. इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई.

2 साल की मासूम की मौत: वहीं बेगूसराय के ही साहेबपुर कमाल के सलेमाबाद में बच्ची की मौत हो गई. 2 साल की बच्ची अंजली कुमारी ननिहाल आई थी. आंगन से बाहर निकलते ही बाढ़ के पानी में डूबने से माैसूम की मौत हो गई. मटिहानी में 83 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश सिंह की मौत हो गई. भावानंदपुर घाट के पास बुजुर्ग शौच के लिए गए थे, जहां पैर फिसलने से नदी में गिर पड़े.

तिलकामांझी यूनिवर्सिटी बाढ़ में डूबा: भागलपुर भी बाढ़ से बेहाल है. गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है. ऐसे में निचले इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी गंगा ने तबाही मचा दी है. भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे प्रशासनिक भवन सीनेट हॉल में बाढ़ का पानी कमर भर गया है.

नाव से यूनिवर्सिटी पहुंच रहे छात्र और कर्मचारी: ऐसे में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था तो ठप है, लेकिन कर्मचारियों को जद्दोजहद कर नाव के सहारे विश्वविद्यालय पहुंचना पड़ रहा है. छात्र भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य काम को लेकर नाव के सारे विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए चार छोटे नाव की व्यवस्था की है.

"हर साल यहां बाढ़ आती है और हमें नाव की मदद से विश्वविद्यालय पहुंचना पड़ता है. मन में डर भी काफी रहता है क्योंकि इस पानी में जहरीले जीव जंतु भी हैं ऐसे में जान का खतरा भी बना रहता है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए. इस वजह से हम लोग परेशानियों के बीच भी पहुंच रहे हैं. बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्थाई तौर पर इसका निदान निकालना जरूरी है."- प्रवीण कुमार, कर्मचारी,तिलकामांझी यूनिवर्सिटी

ठंडे बस्ते में दीवार बनाने की योजना: बाढ़ के कारण पहले भी कई बार परीक्षा और कंक्षा संचालन को भी रोकना पड़ा है. बावजूद प्रशासन की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. विवि से मिली जानकारी के अनुसार, विवि परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करे, इसके लिए दीवार बनाने की योजना विवि प्रशासन की ओर से तैयार की गयी थी.

"कुलपति प्रो जवाहर लाल के आदेश पर विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग शाखा ने 15 करोड़ 48 लाख और 40 हजार रुपये का एस्टीमेट राज्य सरकार को भेजा था, ताकि इस राशि से विश्वविद्यालय के पीछे ऊंची दीवार बनाई जा सके. जिससे विवि में पानी प्रवेश नहीं करे, लेकिन इस दिशा में काम नहीं होने से हर साल परेशानी होती है."- डॉ दीपक कुमार दिनकर,पीआरओ,तिलकामांझी यूनिवर्सिटी

230 पंचायत जलमग्न: आपदा प्रबंधन विभाग की मानें तो, 230 पंचायतों में 12 लाख 58 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. राहत कार्य के लिए 1000 से अधिक नावें चल रही हैं. वहीं आपदा से निपटने के लिए NDRF की 14 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है.

अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन: बिहार के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं. घरों मे बाढ़ का पानी घुस गया है. हजारों एकड़ मे फसल डूब गए हैं. चारों तरफ भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है. ऐसे में 9वीं बटालियन NDRF की 14 टीम अलर्ट मोड पर हैं, जिसमे एक टीम को दरभंगा एक टीम को सुपौल, एक टीम को मोतिहारी, दो टीम को नालंदा जिसमें एक टीम एकंगर सराय और दूसरा हिलसा में काम कर रही है.

NDRF मुख्यालय में 8 टीम अलर्ट : इसके साथ ही एक टीम पटना में रखी गया है. बाकी के बचे 8 टीम को अलर्ट मोड पर साजो समान से लैस बटालियन हेड क्वार्टर में अलर्ट पर है. ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत भेजा जा सके. वहीं 9 वीं बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए 9 वीं बटालियन NDRF की 14 टीम अलर्ट मोड पर है.

"आपदा से निपटने के लिए सारी तैयारी है. साजो समान से लेस आठ टीम को बटालियन हेड क्वार्टर में अलर्ट मोड में तैयार रखा गया है. किसी भी परिस्थिति में कभी भी आपदा से निपटने के लिए टीम कूच कर सके, इसके लिए हम रेडी हैं."- सुनील कुमार सिंह, कमांडेंट एनडीआरफ

खगड़िया में बढ़ा नदियों का जलस्तर: खगड़िया में भी लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं. जिला सात नदियों से घिरा है. ऐसे में विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद स्थिति खराब हो गई है. खासकर गंगा, गंडक, बागमती के जलस्तर में वृद्धि के बाद गंगा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है.

प्रशासन के लिए बाढ़ चुनौती: जिस प्रकार नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उससे प्रशासन की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है. जिले के गोगरी प्रखंड खगड़िया सदर आदि के लाखों लोग बाढ़ की चपेट में फंसे हुए हैं. ऐसे में सभी लोगों तक उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशासन लगातार सजग दिख रही है.

आशियाना बनाने के लिए प्लास्टिक शीट: प्रत्येक बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्लास्टिक शीट का बंटवारा लगातार किया जा रहा है. लोग अपना गांव छोड़ चुके हैं और गांव के बांध पर बसेरा डाले हुए हैं, ऐसे में सैकड़ो लोग बांध के बगल में तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं. आपदा विभाग के अनुसार अब तक बाढ़ में दो लोगों की डूबने से जिले में मौत हुई है. एक मौत खगड़िया और एक मौत परबत्ता में हुई है.

कहां-कहां हुई मौत : वैसे जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों जब नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई थी तो विद्यालय से निकलकर नदी में नहाने में चार मौतें चौथम हुई थी. जिसमें चारों बच्चे विद्यालय के छात्र थे और आपस में चचेरे भाई-बहन थे. कल देर रात तेमथा करारी में एक बुजुर्ग नरेश शर्मा की छत से सीधे बाढ़ के पानी में गिरने से मौत हुई. कल नगर परिषद खगड़िया के वार्ड पार्षद रणबीर कुमार के 7 वर्ष के पुत्र अभिनव कुमार की घर के आगे बाढ़ के जमा पानी में डूबने से मौत हो गई

पिछले दिनों फुदकीचक में पशुपालक सोखो यादव जो अपनी गाय को नदी के एक पार से दूसरे पार ला रहे थे उनकी भी डूबने से मौत हुई थी. साथ ही अकहा चौक पर स्नान करने के दौरान बाढ़ के पानी में एक अधेड़ सुधाकर कुमार की मौत हुई थी. गोगरी प्रखंड के बोरना में 10 वर्षीय शाजिया खातून की डूबने से मौत हुई थी. गोगरी में ही दो सगी बहने घास लाने के दौरान नाव से गिरकर डूब गई थी. जिसका नाम संजना और पीहू था.

''मौत कितनी हुई है यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है. हालांकि दूरभाष पर जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अब तक खगड़िया में बाढ़ में डूबने से दो लोगों की मौत हुई है. एक खगड़िया में और एक परबत्ता में जान गई है.''- कौशिकी कश्यप, जिला आपदा पदाधिकारी

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की हो रही मॉनिटरिंग : इधर, गोगरी अनुमंडल अधिकारी सुनंदा कुमारी ने बताया कि लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है. प्लास्टिक शीट बांटे जा रहे हैं. सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है. सामुदायिक शौचालय व्यवस्था की गई है.

नाव पर प्रसव : इंसान महज एक खिलौना... ये कहावत उस वक्त चरितार्थ हुआ जब गंगा में चलती हुई नाव पर एक प्रसव पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया. बता दें कि बख्तियारपुर प्रखंड का चिरैया दियारा पंचायत अभी पूरी तरह चारों ओर से गंगा के बाढ़ के पानी से घिरा है. उसी पंचायत की महिला संजू देवी (उम्र लगभग 35 वर्ष, पति चंद्रकेत राय) प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, जिसे नाव के सहारे बख्तियारपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था.

जब नाव गंगा के बीच पहुंची तो प्रसव पीड़ा असहनीय हो गयी. ऐसे हालात को देखते हुए नाव पर सवार महिलाओं ने मदद की, बागडोर संभाली और प्रसव पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया. हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. जब नाव दूसरे किनारे पर लगी तो उसे बख्तियारपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

