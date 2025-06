ETV Bharat / bharat

"दीदी, मैं लंदन जा रही हूं"… केबिन क्रू नगनथोई की आखिरी कॉल, परिवार का रो-रो कर बुरा हाल - NGANTHOI SHARMA FROM MANIPUR

केबिन क्रू नगनथोई के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 13, 2025 at 2:10 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 2:24 AM IST 2 Min Read

इम्फाल: मणिपुर के थौबल जिले की 21 वर्षीय कोंगब्राइलात्पम नगनथोई शर्मा का नाम गुरुवार को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सुर्खियों में आ गया, जब पता चला कि वह लंदन जा रही उस फ्लाइट की केबिन क्रू में शामिल थीं जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. AI-171 फ्लाइट, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (VT-ANB) थी, में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य शामिल थे. यह विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में मेघाणीनगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. नगनथोई ने गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे अपनी बड़ी बहन को फोन कर जानकारी दी थी कि वह आज लंदन जा रही हैं और अगले कुछ दिनों तक संपर्क में नहीं रह पाएंगी. उन्होंने कहा था कि 15 जून को वापस आने के बाद वह फिर बात करेंगी. परिजनों के लिए यह कॉल उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई.

परिवार बेसुध, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं

नगनथोई के पिता नंदेश कुमार शर्मा ने बताया, जब हादसे की खबर आई, तो हमें खुद ही अंदाजा हो गया कि वह उसी विमान में होंगी. लेकिन एयर इंडिया की ओर से हमें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. हमें सिर्फ खबरों और सोशल मीडिया से ही पता चला. नगनथोई ने साल 2023 में एयर इंडिया में नौकरी शुरू की थी. वह मुंबई में मणिपुर की अन्य युवतियों के साथ रहती थीं और नियमित उड़ानों पर ड्यूटी करती थीं. वह मार्च में आखिरी बार घर आई थीं, जब उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे. उन्होंने परिवार को सरप्राइज देने के लिए अचानक आकर सभी को चौंका दिया था. उनके पिता याद करते हुए कहते हैं, वह मार्च में आखिरी बार आई थी, जब मैं अस्पताल में भर्ती था. उसने अचानक आकर मुझे चौंका दिया. वह हमेशा सबका ख्याल रखती थी, बहुत प्यारी बच्ची थी. नगनथोई का सपना था कि भविष्य में मणिपुर लौटकर कोई स्थायी नौकरी करे और अपने माता-पिता के पास रहे. लेकिन दुर्भाग्यवश, वह सपना अब अधूरा रह गया. यह भी पढ़ें- अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी का निधन

