इस तारीख को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी, हिंसा प्रभावित राज्य के लोगों को बड़ी उम्मीदें - PM MODI MANIPUR VISIT

मणिपुर के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और मिजोरम का भी दौरा करने की संभावना है.

Manipur hopes high with prime minister Narendra modi visit-
पीएम मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 13 सितंबर के बीच मणिपुर का दौरा कर सकते हैं. ऐसे में हिंसा प्रभावित राज्य के लोगों को उम्मीद है कि पीएम के दौरे से इस संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शांति जरूर आएगी.

मणिपुर के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और मिजोरम का भी दौरा करने की संभावना है. सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली मेतैई समन्वय समिति (डीएमसीसी) के संयोजक डॉ. सेराम रोज़ेश ने ईटीवी भारत से कहा कि, मणिुपुर के सभी नागरिक समाज संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे की मांग रही है.

दो साल से ज्यादा समय हो गया है और राज्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. उन्होंने कहा, "कम से कम, मोदी के दौरे से हम मणिपुर के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं." हालांकि, मोदी के दौरे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मणिपुर के एक वरिष्ठ नेता ने ईटीवी भारत को बताया कि मोदी एक दिन के लिए राज्य का दौरा कर सकते हैं.

मोदी के इम्फाल के कांगला और चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है. उनके राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) से भी मिलने की संभावना है.

मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से पीएम मोदी की यह पहली मणिपुर यात्रा होगी. इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 60 हजार लोग विस्थापित हुए हैं. मणिपुर के सामान्य प्रशासन विभाग के एक आधिकारिक नोट के मुताबिक, "सबसे पहले, मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव ने सितंबर 2025 में प्रस्तावित वीवीआईपी दौरे की तैयारी बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया."

इसमें कहा गया है कि इस दौरे का आयोजन भव्य तरीके से किया जाना चाहिए. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव से अनुरोध है कि वे चर्चा को आगे बढ़ाएं. मणिपुर फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है, जिसका नतीजा यह रहा कि, क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हुई है. हालांकि, हिंसा भड़कने के दो साल से भी अधिक समय बाद भी राज्य जातीय रूप से विभाजित बना हुआ है.

मणिपुर के नागरिक समाज संगठन और विपक्षी दल संघर्षग्रस्त राज्य में मोदी के दौरे की मांग कर रहे हैं. वहीं, कांग्रेस ने राज्य में भारी तबाही के बावजूद मणिपुर का दौरा न करने के लिए मोदी की कड़ी आलोचना की. मोदी का यह दौरा असम और मिज़ोरम सहित दो अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के उनके दौरे के साथ मेल खाएगा. असम में, मोदी भारत रत्न भूपेन हज़ारिका के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

पीएम मोदी 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के लिए मिजोरम का दौरा कर सकते हैं. गौरतलब है कि मोदी का असम दौरा 8 सितंबर से बदलकर 13 से 14 सितंबर कर दिया गया है.

TAGGED:

