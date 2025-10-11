ETV Bharat / bharat

NCRB की आई रिपोर्ट: पुलिस ऑपरेशन में हताहत हुए सिविलियंस, जानें मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर से लेकर देशभर का हाल

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में कुल 318 पुलिसकर्मी मारे गए हैं. इनमें महाराष्ट्र में दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा 44 पुलिसकर्मी मारे गए. उसके बाद तमिलनाडु में 36 (35 दुर्घटनाएं और 1 दंगा) और राजस्थान में 33 पुलिसकर्मी मारे गए (32 दुर्घटनाएँ और 1 आपराधिक गिरोहों द्वारा मारा गया).

हालांकि, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए. यहां 2023 में वामपंथी उग्रवादियों ने 26 पुलिसकर्मियों की जान ले ली.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि 2023 में मणिपुर में पुलिस गोलीबारी में 24 और लाठीचार्ज में 6 नागरिक मारे गए. वहीं इसी अवधि में जम्मू-कश्मीर में पुलिस गोलीबारी में 5 और बम विस्फोटों में 5 नागरिक मारे गए.

नई दिल्ली: मणिपुर, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर देश भर के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर हैं, जहां पुलिस अभियानों के दौरान सबसे ज़्यादा नागरिक हताहत हुए हैं.

उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने कहा, "मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ अन्य राज्य उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद की समस्या से जूझ रहे हैं. इसलिए, इन राज्यों में नागरिक हताहत होते रहते हैं. हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियां नागरिक हताहतों को रोकने के लिए हमेशा अधिकतम सावधानी बरतती हैं." कई मौकों पर, सुरक्षा एजेंसियां उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए नागरिक ड्राइवरों को साथ ले जाती हैं.

सिंह ने कहा, "जैसा कि हमने देखा है कि मई 2023 से मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के दौरान सबसे ज़्यादा नागरिक हताहत हुए. और राज्यों की रिपोर्टों से संकलित एनसीआरबी के आंकड़ों में भी उस अवधि के दौरान हुई हताहतों की संख्या पर प्रकाश डाला गया है."

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के दौरान 67 नागरिक हताहत हुए. इनमें से सबसे अधिक हताहत मणिपुर में 30 (24 गोलीबारी में और 6 पुलिस (लाठीचार्ज) में) हुए. उसके बाद जम्मू-कश्मीर में 10 (5 गोलीबारी में और पांच बम विस्फोट में) और बिहार में 6 नागरिक हताहत हुए. इसमें (पुलिस गोलीबारी और अन्य दुर्घटनाओं में 2-2, लुटेरों द्वारा 1 और पुलिस कार्रवाई में 1 की मौत) हुई.

2023 में देश भर में विभिन्न घटनाओं में कुल 1271 पुलिसकर्मी घायल हुए. इनमें से केरल में सबसे अधिक 264 घायल हुए (135 दंगाई भीड़ द्वारा और 127 अपराधियों द्वारा). उसके बाद ओडिशा में 232 (अपराधियों/गैंगस्टरों/डकैतों द्वारा) और तमिलनाडु में 148 (अपराधियों/गैंगस्टरों/डकैतों द्वारा 33 और दुर्घटनाओं में 115) दर्ज किए गए.