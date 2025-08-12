ETV Bharat / bharat

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बोले, एसी कमरों में बैठ सीजफायर पर सवाल करने वाले बॉर्डर पर जाकर देखें हालात - MANINDERJIT SINGH BITTA

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा.

Maninderjit Singh Bitta talking to media
मीडिया से बात करते मनिंदरजीत सिंह बिट्टा (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 7:08 PM IST

बीकानेर: ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने सीजफायर पर सवाल करने वालों को आड़े हाथों लिया है. जिले के तीन दिन के दौरे पर पहुंचे बिट्टा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बंद एसी कमरों में बैठकर सीजफायर पर सवाल करने वालों को बॉर्डर पर जाकर हालात देखने चाहिए.

दुश्मन देश की कर रहे मदद: इस दौरान उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाए सवाल और ऑपरेशन के नाम को लेकर सवाल करने पर कहा कि इस तरह से करके विपक्षी नेता इसी पाकिस्तान और हमारे दुश्मन देश की मदद कर रहे हैं. पहलगाम हमले का जवाब हमारे देश की सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इरादों से दिया गया. लेकिन सीजफायर को लेकर जिस तरह से सवाल किए गए. वे सही नहीं हैं. क्योंकि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, वे एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं. उन्हें बॉर्डर पर जाकर हालत समझने चाहिए.

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना (ETV Bharat Bikaner)

1 इंच भूमि भी कब्जे में नहीं: चीन की ओर से हमारी जमीन पर कब्जा किए जाने के सवाल पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 11 सालों में हमारी किसी भी जमीन पर चीन, नेपाल, पाकिस्तान में से किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है.

विदेश जाना है, तो वैध तरीके से जाएं: उन्होंने कहा कि गलत तरीके से विदेश जाना सही नहीं है. हमारे यहां भी घुसपैठ करते हुए बांग्लादेशी और नेपाल से लोग आ रहे हैं. हमारे देश में रोजगार के साधनों की कमी नहीं है. हमें अपने देश में ही काम करना चाहिए. अगर विदेश जाना है, तो वैध तरीके से जाना चाहिए. अमेरिका द्वारा भारतीयों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब हमारा देश बदल रहा है. हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं. लेकिन आज भी हम विदेश जाने को लेकर उत्सुक रहते हैं. पंजाब में ऐसा चलन ज्यादा है.

सोशल मीडिया से फैल रहीं देशद्रोही घटनाएं: पंजाब में सोशल मीडिया के नाम पर देशद्रोही विचार के लोगों द्वारा बढ़ावा दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी संगठनों और देश को तोड़ने वाले लोगों को प्रसारित करने का काम सोशल मीडिया पर हो रहा है. ऐसे में सरकार को सख्ती बढ़ाते हुए इस पर निगरानी करनी चाहिए.

