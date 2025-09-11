ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में जहर के अवैध कारोबार को लेकर कटघरे में अफसर! मेनका गांधी के पत्र से मचा हड़कंप

रुड़की अवैध वेनम केंद्र को लेकर मेनका गांधी का आरोप ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के रुड़की में अवैध वेनम केंद्र के खुलासे के बाद अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मामले में मेनका गांधी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को एक ऐसा पत्र लिख दिया है, जिसने वन विभाग में भूचाल ला दिया है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन को आखिरकार मेनका गांधी ने ऐसा क्या लिख दिया इस रिपोर्ट में पढ़िए. दरअसल, उत्तराखंड में अवैध रूप से सांपों को रखने और फिर इसके जहर का अवैध कारोबार करने का मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है. वैसे तो पहले ही हरिद्वार डीएफओ कार्यालय और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन इस मामले में संदेह के घेरे में है, लेकिन अब मेनका गांधी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन को जो पत्र लिखा है, उसने तो पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है. रुड़की वेनम सेंटर खुलासा (फाइल फोटो- ETV Bharat) मेनका गांधी ने पत्र जारी कर लगाए गंभीर आरोप: बड़ी बात ये है कि मेनका गांधी ने जो पत्र लिखा है, उसमें हरिद्वार के डीएफओ और एसडीओ पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मेनका गांधी ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र लिखकर हरिद्वार के डीएफओ और एसडीओ को तत्काल निलंबित करने और उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की है.

