चमोली में 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह जीवित मिले, पत्नी और 2 बेटों की तलाश जारी

16 घंटे बाद जीवित निकले कुंवर सिंह ( फोटो सोर्स- SDRF )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 19, 2025 at 4:25 PM IST 3 Min Read