चमोली में 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह जीवित मिले, पत्नी और 2 बेटों की तलाश जारी
चमोली के आपदाग्रस्त नंदानगर के कुंतरी लगा फाली में चमत्कार, 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह जीवित निकले, अभी भी दबे हैं पत्नी-बेटे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 19, 2025 at 4:25 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोग जिंदा ही दबे गए. कई लोग खुशकिस्मती से बच गए, लेकिन कुछ की सांसें मलबे की नीचे थम गई. इनमें एक शख्स ऐसा भी है, जो 16 घंटे के बाद मलबे से जिंदा बाहर निकला, लेकिन शख्स की जान तो बच गई, लेकिन अपनी पत्नी और दो बेटों को नहीं बचा पाए. बताया जा रहा है कि वो अभी भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है.
मलबे में दबे कुंवर सिंह 16 घंटे बाद जीवित निकले: एक कहावत है 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई..' ऐसा ही कुछ आपदाग्रस्त नंदानगर के कुंतरी लगा फाली में देखने को मिला. जहां मलबे में दबा कुंवर सिंह 16 घंटे बाद जीवित निकला है, जो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह को जीवित बाहर निकाला गया है.
कुंवर सिंह की पत्नी और दो बेटे अभी भी मलबे में दबे: खुशकिस्मती से कुंवर सिंह तो बच गए, लेकिन उनकी बदकिस्मती भी देखिए, उनके दो बेटे और पत्नी अभी भी मलबे में दबे हैं. कुंवर सिंह को तो 16 घंटे बाद बचाया गया, लेकिन उनके परिवार को बचाने की कोशिशें अभी भी जारी है. कहा जा रहा है कि उनका बच पाना मुश्किल है. एसडीआरएफ के जवान कटर मशीन से छत काटकर उनके रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है.
जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे जवान: वहीं, कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान हथौड़े और औजारों से छत तोड़कर भीतर दबे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जवान दिन-रात उम्मीदों को जिंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं. चमोली पुलिस का कहना है कि मलबे की हर ईंट के पीछे एक जिंदगी की उम्मीद छिपी है.
✨ नंदानगर आपदा में जीवन की जीत – 16 घंटे बाद मलबे से निकला सकुशल ✨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 18, 2025
नंदानगर की भीषण आपदा के बीच आज उम्मीद की किरण तब दिखी जब लगभग 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को ज़िंदा बाहर निकाला गया। pic.twitter.com/BXiaIrqHTY
नंदानगर ब्लॉक में कुदरत ने मचाई तबाही: गौर हो कि बीती 17 सितंबर की रात चमोली जिले नंदानगर ब्लॉक के कुंतरी लगा फाली, सरपाणी और धुर्मा गांव में अतिवृष्टि से भारी तबाही मची थी. जिसके चलते कई मकान मलबे में दब गए. जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे. तभी अचानक तबाही आ गई. जिसमें सब कुछ तबाह हो गया.
“मलबे की हर ईंट के पीछे एक जिंदगी की उम्मीद छिपी है।”— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 19, 2025
कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान हथौड़े और औज़ारों से छत तोड़कर भीतर दबे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
⏳ हर सेकंड कीमती है – और जवान दिन-रात उम्मीदों को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हैं। pic.twitter.com/fMzJL2bUDt
कई लोग तो भागकर बच गए, लेकिन कुछ लोगों को मौका तक नहीं मिला. जो जिंदा ही मलबे में दब गए. अभी तक मलबे में दबे 5 शव बरामद कर लिए गए हैं. आज यानी 19 सितंबर को 3 शव बरामद हुए हैं. जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं. जबकि, बीती रोज यानी 18 सितंबर को 2 पुरुषों के शव मिले थे.
ये भी पढ़ें-
- चमोली नंदानगर आपदा, 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकले 2 व्यक्ति, 2 के शव बरामद, अन्य की तलाश जारी
- चमोली के नंदानगर में रेस्क्यू अभियान जारी, मलबे से 3 शव बरामद, लापता लोगों की चल रही तलाश
- उत्तराखंड में बारिश ने 48 घंटे में मचाई तबाही और दहशत, कई लोगों की गई जान, जानिए कहां-कहां मिले जख्म!