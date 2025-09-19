ETV Bharat / bharat

चमोली में 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह जीवित मिले, पत्नी और 2 बेटों की तलाश जारी

चमोली के आपदाग्रस्त नंदानगर के कुंतरी लगा फाली में चमत्कार, 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह जीवित निकले, अभी भी दबे हैं पत्नी-बेटे

CHAMOLI NANDANAGAR CLOUDBURST
16 घंटे बाद जीवित निकले कुंवर सिंह (फोटो सोर्स- SDRF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोग जिंदा ही दबे गए. कई लोग खुशकिस्मती से बच गए, लेकिन कुछ की सांसें मलबे की नीचे थम गई. इनमें एक शख्स ऐसा भी है, जो 16 घंटे के बाद मलबे से जिंदा बाहर निकला, लेकिन शख्स की जान तो बच गई, लेकिन अपनी पत्नी और दो बेटों को नहीं बचा पाए. बताया जा रहा है कि वो अभी भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है.

मलबे में दबे कुंवर सिंह 16 घंटे बाद जीवित निकले: एक कहावत है 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई..' ऐसा ही कुछ आपदाग्रस्त नंदानगर के कुंतरी लगा फाली में देखने को मिला. जहां मलबे में दबा कुंवर सिंह 16 घंटे बाद जीवित निकला है, जो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के प्रयासों से 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह को जीवित बाहर निकाला गया है.

मलबे में दबे कुंवर सिंह का रेस्क्यू (वीडियो सोर्स- SDRF)

कुंवर सिंह की पत्नी और दो बेटे अभी भी मलबे में दबे: खुशकिस्मती से कुंवर सिंह तो बच गए, लेकिन उनकी बदकिस्मती भी देखिए, उनके दो बेटे और पत्नी अभी भी मलबे में दबे हैं. कुंवर सिंह को तो 16 घंटे बाद बचाया गया, लेकिन उनके परिवार को बचाने की कोशिशें अभी भी जारी है. कहा जा रहा है कि उनका बच पाना मुश्किल है. एसडीआरएफ के जवान कटर मशीन से छत काटकर उनके रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है.

16 घंटे से मलबे में दबे थे कुंवर सिंह (फोटो सोर्स- SDRF)

जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे जवान: वहीं, कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान हथौड़े और औजारों से छत तोड़कर भीतर दबे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जवान दिन-रात उम्मीदों को जिंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं. चमोली पुलिस का कहना है कि मलबे की हर ईंट के पीछे एक जिंदगी की उम्मीद छिपी है.

नंदानगर ब्लॉक में कुदरत ने मचाई तबाही: गौर हो कि बीती 17 सितंबर की रात चमोली जिले नंदानगर ब्लॉक के कुंतरी लगा फाली, सरपाणी और धुर्मा गांव में अतिवृष्टि से भारी तबाही मची थी. जिसके चलते कई मकान मलबे में दब गए. जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे. तभी अचानक तबाही आ गई. जिसमें सब कुछ तबाह हो गया.

कई लोग तो भागकर बच गए, लेकिन कुछ लोगों को मौका तक नहीं मिला. जो जिंदा ही मलबे में दब गए. अभी तक मलबे में दबे 5 शव बरामद कर लिए गए हैं. आज यानी 19 सितंबर को 3 शव बरामद हुए हैं. जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं. जबकि, बीती रोज यानी 18 सितंबर को 2 पुरुषों के शव मिले थे.

