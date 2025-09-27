ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक का समर्थक पहुंचा जेल के बाहर, पुलिस ने किया डिटेन

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को जो लोग नहीं जानते हैं वो भी अब जान जाएंगे. जेल के बाहर विजयपाल ने नारेबाजी करते हुए रिहा करने और उसके साथ होने के नारे लगाए. रातानाड़ा पुलिस को भनक लगते ही उसे डिटेन कर लिया गया है. रातानाड़ा पुलिस उसे थाने लेकर गई है. सोनम वांगचुक को शुक्रवार रात को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया है.

जोधपुर : एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का एक समर्थक शनिवार को जोधपुर जेल के बाहर हाथ में तिरंगा लेकर पहुंच गया और रिहाई की मांग करने लगा. उसने कहा कि जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए. प्रदेश के चूरू जिले के सुजानगढ़ के रहने वाले विजयपाल ने बताया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रह चुका है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सह मंत्री भी रह चुका है.

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि विजयपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. लद्दाक को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक लंबे समय से आंदोलनरत थे. उन्होंने कई दिन तक भूख हड़ताल भी की. हाल ही में लेह में हुई हिंसा के बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनके एनजीओ पर एक्शन लिया. शुक्रवार को उन्हें लेह से गिरफ्तार किया गया और रात को जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया. सोनम वांगचुक दिल्ली से गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक विशेष विमान से वायु सेना के स्टेशन पर लाए गए, जहां से पुलिस की बख्तर बंद गाड़ी से रात को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया.

वीडियो देखकर प्रभावित हुआ, भूख हड़ताल : विजयपाल ने बताया कि सोनम वांगचुक अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे. लोकतंत्र में अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से वहां हिंसा भड़की की थी. वह आदमी चाहता तो उग्र आंदोलन का नेतृत्व कर सकता था. उसने कहा कि एजेंसी से गलती हो सकती है, लेकिन हमें संविधान पर पूरा भरोसा है. न्यायपालिका अभी जीवित है न्याय मिलेगा, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए. 'अपनी गिरफ्तारी से नहीं डरता. इस बहाने से जेल जाऊंगा तो उनके साथ रहूंगा'.