बेंगलुरु: कर्नाटक के चामराजनगर स्थित बांदीपुर नेशनल पार्क में एक जंगली हाथी ने एक शख्स पर उस समय हमला कर दिया, जब वह उसके साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा था. इस हमले में वह बाल-बाल बच गया. इस घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

यह घटना रविवार (10 अगस्त) शाम को चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 67 पर हुई. जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के ऊटी से गुंडलुपेट की ओर आते हुए, सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति ने सड़क किनारे एक जंगली हाथी को खड़ा देखा और उसकी तस्वीर लेने के लिए अपनी गाड़ी से उतर गया.

कार पर हमला करने की कोशिश

इसी बीच जब एक कार आगे निकली तो गुस्साए हाथी ने पहले तो कार पर हमला करने की कोशिश की और फिर अपना रास्ता बदलकर उस व्यक्ति का पीछा किया जो वहां तस्वीर लेने के लिए नीचे उतरा था. हाथी के हमले में घायल व्यक्ति कुछ देर तक सड़क पर बेहोश पड़ा रहा. बताया जा रहा है कि बाद में उसके परिजन उसे एक वाहन से अस्पताल ले गए.

जंगली हाथी के हमले में बाल-बाल बचा शख्स (ETV Bharat)

शख्स की नहीं हो सकी पहचान

इस बारे में बात करते हुए बांदीपुर के सहायक वन संरक्षक (ACF) नवीन कुमार ने कहा, "जिस शख्स पर हाथी ने हमला किया था उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. हमने स्थानीय अस्पतालों से पूछताछ की और पाया है कि उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज नहीं हुआ है. फिलहाल हम उसकी पहचान कर रहे हैं."

लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए

ACF ने बताया, "यह एक जंगली हाथी है, जो अक्सर बांदीपुर इलाके में सब्ज़ियों से भरे वाहनों पर हमला करता है. वाहन सवारों को भी वन विभाग के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. लोगों को अपने वाहनों से बाहर नहीं निकलना चाहिए."

यह भी पढ़ें- सांसदों को लेकर आ रहे विमान में आई खराबी, दो घंटे हवा में लगाए चक्कर, वेणुगोपाल बोले-भाग्य से बचे