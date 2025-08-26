ETV Bharat / bharat

पत्नी पर करता था शक, हत्या करने के बाद बैग में डाला शव, फिर किया फोन - MAN KILLS PREGNANT WIFE

पति ने लगाया आरोप, गर्भवती क्यों हो रही पत्नी. दरिंदगी से की हत्या.

प्रतीकात्मक तस्वीर
August 26, 2025

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में मर्डर का दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. खबर के मुताबिक, आरोपी पति ने पत्नी को जान से मारा फिर तेज धारदार हथियार से उसके मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए. उसके बाद शव के टुकड़ों को ईंट और पत्थर से बांधकर मूसी नदी में फेंक दिया.

शादी के एक महीने के अंदर शुरू हुआ शक एक खौफनाक हत्या में बदल गया. वारदात के बाद, वह पास की दुकान पर गया और लगातार सिगरेट पीता रहा मानो कुछ हुआ ही न हो. आरोपी शख्स और पीड़िता का प्रेम विवाह हुआ था.

जब युवती पहली बार गर्भवती हुई तो पति को उसकी बेवफाई पर शक हुआ और उसने उसे एक प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया. काफी विवाद के बाद, स्वाति ने विकाराबाद महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. बाद में, दोनों में सुलह हो गई और वे हैदराबाद चले गए.

इस दौरान महिला ने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली. यहां भी पति को उस पर शक होने लगा, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी. इसके बाद दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे. पत्नी दोबारा फिर से गर्भवती हुई, तो उसने विकाराबाद में मेडिकल जांच के बाद अपने मायके जाने की योजना बनाई. उसके बार-बार जोर देने से पति का शक और गहरा हो गया.

पत्नी को जान से मारने से पहले आरोपी पति पत्नी की मौसी से मिलने गया था. उसके बाद पति वापस घर लौटा और पत्नी की हत्या कर दी. फिर उसने तेज धारदार हथियार से पत्नी के शव को कई टुकड़ों में काटा और बड़े से काले कचरे की थैली में भर दिया.

उसने शव को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए गए गद्दे को भी लपेटकर थैलों में भर दिया. उसने वजन के लिए थैलों में ईंटें और पत्थर बांध दिए. फिर वह अपनी मोटरसाइकिल से वह शव के कटे हुए टुकड़ों को प्रतापसिंगाराम और बोडुप्पल के पास मूसी नदी में ले जाकर फेंक दिया. उसके बाद शातिर हैवान पति ने स्वाति के जिंदा होने का भ्रम पैदा करने के लिए उसने उसके फोन से उसकी बहन को एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, क्या तुमने खाना खाया.

बाद में, उसने मेडिपल्ली की एक दुकान से अपनी बहन को फोन किया कि, उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने के बाद चली गई है. वहीं, पीड़िता के रिश्तेदारों ने युवती की घर पर नहीं होने को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने हारकर मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. बाद में पूछताछ के डर से आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने हत्या के आरोप में शख्स को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और चेरापल्ली जेल भेज दिया. मामले की जांच जारी है.

इस बीच, आपदा प्रतिक्रिया बल (डीआरएफ) की टीमें पीड़िता के अवशेषों की तलाश में मूसी में तलाशी अभियान चलाती रही. दिन भर की कोशिशों के बावजूद, शरीर के सभी अंग बरामद नहीं हो सके. पीड़िता का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसके शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया.

इस जघन्य हत्याकांड से आक्रोशित पीड़िता के परिजनों और गांव वालों ने आरोपी पति के घर पर धरना दिया. उन्होंने मांग की कि उसका अंतिम संस्कार उसके ससुराल वालों द्वारा किया जाए. हालांकि, आरोपी के माता-पिता अपने घर पर ताला लगाकर किसी रिश्तेदार के यहां छिप गए. गांव के बुजुर्गों से बातचीत के बाद, पीड़िता के पिता ने खुद अंतिम संस्कार करने की बात कही. समुदाय के शोक और गुस्से के बीच युवती के शव का अंतिम संस्कार किया गया.

