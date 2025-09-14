हैदराबाद : बाप ने तीन साल के बीमार बेटे की हत्या कर शव नदी में फेंका, गिरफ्तार
एक पिता ने तीन साल के बीमार बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को मूसी नदी में फेंक दिया.
Published : September 14, 2025 at 8:01 PM IST
हैदराबाद: एक व्यक्ति ने अपने बीमार तीन साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी ने बेटे के शव को एक थैले में लपेटकर मूसी नदी में फेंक दिया. यह घटना शनिवार को हैदराबाद शहर के बंदलागुडा इलाके में हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
बंदलागुडा के एसीपी सुधाकर के अनुसार, आरोपी की पहचान मोहम्मद अकबर (35) के रूप में हुई है. अकबर सब्जी व्यापारी है और उसकी पत्नी सना बेगम नीलोफर अस्पताल में केयरटेकर का काम करती है.
सुधाकर ने बताया कि दंपती का छोटा बेटा मोहम्मद अनस अक्सर बीमार रहता था. लड़के की बीमारी के कारण अकबर और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे.
लड़के की बीमारी और घरेलू कलह से तंग आकर अकबर ने तकिये से गला घोंटकर अनस की हत्या कर दी और फिर शव को एक थैले में डालकर नयापुल से मूसी नदी में फेंक दिया.
इसके बाद वह घर लौटा और पुलिस स्टेशन जाकर अपने बच्चे के लापता होने की शिकायत की. उसने पुलिस को बताया कि उसके रिश्तेदारों ने फोन करके बताया था कि उन्होंने अनस को उसके घर छोड़ दिया है.
हालांकि, पुलिस को अकबर पर शक हुआ और उसने उसके घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में अकबर एक बैग लेकर घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था.
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अकबर ने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया और अनस का शव नदी से निकालने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया.
गहन जांच के तहत पुलिस ने शनिवार रात को मुसी नदी में तलाशी ली, लेकिन लड़के का शव नहीं मिला. समय समाप्त होने पर पुलिस ने अंधेरे में तलाशी अभियान रोक दिया. रविवार सुबह नयापुल के पास मूसी में डीआरएफ कर्मियों की मदद से तलाशी अभियान फिर से शुरू किया. पुलिस ने बताया कि शव अभी तक नहीं मिला है.
