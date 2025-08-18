ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन मेट्रो रूट का करेंगे उद्घाटन, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल - KOLKATA METRO PROJECTS

पीएम मोदी कोलकाता में 22 अगस्त को तीन मेट्रो रूटों का उद्धाटन करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी.

Chief Minister Mamata Banerjee
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 3:25 PM IST

6 Min Read

कोलकाता: पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 अगस्त शुक्रवार को तीन नए मेट्रो मार्गों का उद्धाटन किया जाएगा. इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समारोह में शामिल नहीं होंगी.

रेल मंत्री ने ममता को आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को ‘ग्रीन लाइन’ के सियालदह-एस्प्लेनेड खंड,‘ऑरेंज लाइन’ के हेमंत मुखोपाध्याय (रूबी क्रॉसिंग)-बेलेघाटा खंड और ‘येलो लाइन’ के नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर (हवाई अड्डा) खंड का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है. तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है.

14 अगस्त को मुख्यमंत्री को भेजे निमंत्रण पत्र में रेल मंत्री ने लिखा, "हम आपको जेस्सोर रोड मेट्रो स्टेशन पर उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करते हैं."

नीतिगत कारणों से...
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री कई नीतिगत कारणों से इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी. तृणमूल के कई नेताओं ने कहा है कि यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि बंगाल की गरिमा की रक्षा के लिए एक स्पष्ट संदेश है. सबसे पहले, हाल ही में विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी भारतीयों के खिलाफ भाषाई आतंक और अपमान की घटनाएं हो रही हैं.

विपक्ष का आरोप है कि ऐसी घटनाएं भाजपा और केंद्र सरकार की मदद से हो रही हैं. राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी का आरोप है कि आर्थिक अभाव के साथ-साथ बंगाल की भाषा और संस्कृति के खिलाफ साजिश चल रही है.

इस संदर्भ में तृणमूल सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री किसी भी तरह से केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के बगल में नहीं बैठना चाहती हैं. दूसरा, ममता बनर्जी के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान, दमदम मेट्रो मार्ग सहित कई रेलवे परियोजनाओं की योजना बनाई गई और उनके लिए धन आवंटित किया गया.

तृणमूल ने आरोप लगाया कि भाजपा इन परियोजनाओं के काम में लंबे समय तक देरी करके चुनाव से पहले अचानक उद्घाटन का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि ममता को इस कार्यक्रम में एक सामान्य निमंत्रण के तहत बुलाया गया था. हालांकि, इस परियोजना की असली सूत्रधार वे स्वयं हैं.

परिणामस्वरूप, यह माना जा रहा है कि वहां भाजपा के साथ मंच साझा करना उनके लिए उपयुक्त नहीं है. तीसरा, ममता बनर्जी पहले भी संवैधानिक पद से केंद्र के कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं. लेकिन भाजपा समर्थकों ने व्यवस्थित रूप से अराजकता फैलाई और उन मंचों पर अपमानजनक व्यवहार किया.

तृणमूल नेताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री इस बार कोई मौका देने से कतरा रही हैं.

बंगाल के खिलाफ साजिश के आरोप
तृणमूल खेमे ने कहा कि बंगाल हमेशा से भाजपा की नजर में विपक्ष का केंद्र रहा है. वे बंगाल में चुनाव हार गए, इसलिए उन्होंने बदले की भावना से विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि रोक दी, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तथा बंगाल को वित्तीय अभाव में धकेल दिया.

इस बार बंगाली भाषा पर हमला हुआ है. बंगाली बोलने को 'बांग्लादेशी' करार दिया जा रहा है. हालांकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, फिर भी बंगाली भाषी भारतीयों को 'घुसपैठिए' कहकर अपमानित किया जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि मुख्यमंत्री इसके ख़िलाफ़ मुखर हैं.

राजनीतिक संदेश और अभियान रणनीति
ऐसे में मुख्यमंत्री ने भाजपा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. बल्कि, तृणमूल कांग्रेस संबंधित क्षेत्रों में यह प्रचार करेगी कि रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के हर जिले के लिए अभूतपूर्व काम किया. नई रेलवे लाइनें, नए रूट, नई परियोजनाएं, नए रोजगार - यह सब उनके कार्यकाल के दौरान हुआ.

उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक, पहाड़ों से समुद्र तक, हर जगह रेलवे का विकास उनकी पहल पर हुआ. तृणमूल की योजना, इन सभी कार्यों के परिणाम नई पीढ़ी और मतदाताओं के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे. इस बार पार्टी दमदम मेट्रो मार्ग के उद्घाटन के इर्द-गिर्द भाजपा द्वारा किए जा रहे राजनीतिक लाभ को विफल करने के लिए सीधे सड़कों पर उतरेगी.

तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री द्वारा इस मेट्रो मार्ग के उद्घाटन को महत्व नहीं देना चाहती. पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, "इस घटना में कोई आश्चर्य की बात नहीं है. केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए ये परियोजनाएं तब आवंटित की थीं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं. उन्हें वहां बुलाने में क्या नया है! इन परियोजनाओं को लागू करने में राज्य के लोगों का भी योगदान है. इसलिए इस पर इतना बवाल मचाने का कोई मतलब नहीं है."

तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन के समय पर सवाल उठाया और कहा कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए लंबे समय से लंबित परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है. हालांकि, प्रदेश भाजपा ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और मेट्रो परियोजनाओं में देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा, "पूर्व-पश्चिम (ग्रीन लाइन) सहित बंगाल में 43 रेल परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और राज्य सरकार से सहयोग की कमी के कारण विलंबित हैं. इस वजह से चिंगरीघाटा पर ऑरेंज लाइन का निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है. वरना इसे साल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ दिया जाता."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति वांछनीय थी. कुल मिलाकर, जानकार सूत्रों के अनुसार, 22 अगस्त को तीन मेट्रो मार्गों का उद्घाटन समारोह महज एक बुनियादी ढांचा परियोजना की औपचारिकता नहीं है, बल्कि बंगाल के राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा और तृणमूल के बीच तीव्र संघर्ष में एक नया अध्याय बनने जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बंगाल में NRC लागू नहीं होने देने का संकल्प, ममता का मोदी सरकार को चुनौती

कोलकाता: पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 अगस्त शुक्रवार को तीन नए मेट्रो मार्गों का उद्धाटन किया जाएगा. इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समारोह में शामिल नहीं होंगी.

रेल मंत्री ने ममता को आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को ‘ग्रीन लाइन’ के सियालदह-एस्प्लेनेड खंड,‘ऑरेंज लाइन’ के हेमंत मुखोपाध्याय (रूबी क्रॉसिंग)-बेलेघाटा खंड और ‘येलो लाइन’ के नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर (हवाई अड्डा) खंड का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है. तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है.

14 अगस्त को मुख्यमंत्री को भेजे निमंत्रण पत्र में रेल मंत्री ने लिखा, "हम आपको जेस्सोर रोड मेट्रो स्टेशन पर उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करते हैं."

नीतिगत कारणों से...
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री कई नीतिगत कारणों से इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी. तृणमूल के कई नेताओं ने कहा है कि यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि बंगाल की गरिमा की रक्षा के लिए एक स्पष्ट संदेश है. सबसे पहले, हाल ही में विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी भारतीयों के खिलाफ भाषाई आतंक और अपमान की घटनाएं हो रही हैं.

विपक्ष का आरोप है कि ऐसी घटनाएं भाजपा और केंद्र सरकार की मदद से हो रही हैं. राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी का आरोप है कि आर्थिक अभाव के साथ-साथ बंगाल की भाषा और संस्कृति के खिलाफ साजिश चल रही है.

इस संदर्भ में तृणमूल सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री किसी भी तरह से केंद्र के शीर्ष नेतृत्व के बगल में नहीं बैठना चाहती हैं. दूसरा, ममता बनर्जी के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान, दमदम मेट्रो मार्ग सहित कई रेलवे परियोजनाओं की योजना बनाई गई और उनके लिए धन आवंटित किया गया.

तृणमूल ने आरोप लगाया कि भाजपा इन परियोजनाओं के काम में लंबे समय तक देरी करके चुनाव से पहले अचानक उद्घाटन का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि ममता को इस कार्यक्रम में एक सामान्य निमंत्रण के तहत बुलाया गया था. हालांकि, इस परियोजना की असली सूत्रधार वे स्वयं हैं.

परिणामस्वरूप, यह माना जा रहा है कि वहां भाजपा के साथ मंच साझा करना उनके लिए उपयुक्त नहीं है. तीसरा, ममता बनर्जी पहले भी संवैधानिक पद से केंद्र के कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं. लेकिन भाजपा समर्थकों ने व्यवस्थित रूप से अराजकता फैलाई और उन मंचों पर अपमानजनक व्यवहार किया.

तृणमूल नेताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री इस बार कोई मौका देने से कतरा रही हैं.

बंगाल के खिलाफ साजिश के आरोप
तृणमूल खेमे ने कहा कि बंगाल हमेशा से भाजपा की नजर में विपक्ष का केंद्र रहा है. वे बंगाल में चुनाव हार गए, इसलिए उन्होंने बदले की भावना से विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि रोक दी, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तथा बंगाल को वित्तीय अभाव में धकेल दिया.

इस बार बंगाली भाषा पर हमला हुआ है. बंगाली बोलने को 'बांग्लादेशी' करार दिया जा रहा है. हालांकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, फिर भी बंगाली भाषी भारतीयों को 'घुसपैठिए' कहकर अपमानित किया जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि मुख्यमंत्री इसके ख़िलाफ़ मुखर हैं.

राजनीतिक संदेश और अभियान रणनीति
ऐसे में मुख्यमंत्री ने भाजपा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. बल्कि, तृणमूल कांग्रेस संबंधित क्षेत्रों में यह प्रचार करेगी कि रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के हर जिले के लिए अभूतपूर्व काम किया. नई रेलवे लाइनें, नए रूट, नई परियोजनाएं, नए रोजगार - यह सब उनके कार्यकाल के दौरान हुआ.

उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक, पहाड़ों से समुद्र तक, हर जगह रेलवे का विकास उनकी पहल पर हुआ. तृणमूल की योजना, इन सभी कार्यों के परिणाम नई पीढ़ी और मतदाताओं के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे. इस बार पार्टी दमदम मेट्रो मार्ग के उद्घाटन के इर्द-गिर्द भाजपा द्वारा किए जा रहे राजनीतिक लाभ को विफल करने के लिए सीधे सड़कों पर उतरेगी.

तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री द्वारा इस मेट्रो मार्ग के उद्घाटन को महत्व नहीं देना चाहती. पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, "इस घटना में कोई आश्चर्य की बात नहीं है. केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए ये परियोजनाएं तब आवंटित की थीं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं. उन्हें वहां बुलाने में क्या नया है! इन परियोजनाओं को लागू करने में राज्य के लोगों का भी योगदान है. इसलिए इस पर इतना बवाल मचाने का कोई मतलब नहीं है."

तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन के समय पर सवाल उठाया और कहा कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए लंबे समय से लंबित परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है. हालांकि, प्रदेश भाजपा ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और मेट्रो परियोजनाओं में देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा, "पूर्व-पश्चिम (ग्रीन लाइन) सहित बंगाल में 43 रेल परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और राज्य सरकार से सहयोग की कमी के कारण विलंबित हैं. इस वजह से चिंगरीघाटा पर ऑरेंज लाइन का निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है. वरना इसे साल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ दिया जाता."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति वांछनीय थी. कुल मिलाकर, जानकार सूत्रों के अनुसार, 22 अगस्त को तीन मेट्रो मार्गों का उद्घाटन समारोह महज एक बुनियादी ढांचा परियोजना की औपचारिकता नहीं है, बल्कि बंगाल के राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा और तृणमूल के बीच तीव्र संघर्ष में एक नया अध्याय बनने जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बंगाल में NRC लागू नहीं होने देने का संकल्प, ममता का मोदी सरकार को चुनौती

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODICM MAMATA BANERJEEWEST BENGAL KOLKATAKOLKATA METRO PROJECTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.