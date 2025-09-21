ETV Bharat / bharat

महालया पर ममता का खास तोहफा: खुद का लिखा गीत किया रिलीज, उनके मंत्री ने दी आवाज

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बंगालवासियों को शुभकामनाएं भेजीं.

21 सितंबर, 2025 को कोलकाता में, 'महालय' पर 'शक्ति आराधना' के दौरान शंख बजाती महिला. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025

कोलकाता: महालया के साथ शरदोत्सव की शुरुआत हो गई. देवी पक्ष की पहली सुबह गंगा घाटों पर चंडीपाठ, तर्पण और शंख ध्वनि गूंज उठी. हर तरफ उत्सव का माहौल छा गया. इस माहौल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बंगालवासियों को शुभकामनाएं भेजीं. मुख्यमंत्री ने खुद का लिखा और संगीतबद्ध 'दुर्गा आंगन' एल्बम जारी किया.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महालया के मौके पर एक भावुक संदेश दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं सभी को तर्पण के महालया की शुभकामनाएं देती हूं." सिर्फ संदेश ही नहीं, बल्कि इस खास दिन पर उन्होंने खुद लिखा और संगीतबद्ध एक नया गाना भी जारी किया. दो मिनट 40 सेकंड के इस गाने को राज्य के मंत्री इंद्रनील सेन ने गाया है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ कोलकाता में अपने द्वारा रचित और संगीतबद्ध संगीत एल्बम 'दुर्गा आंगन' के लॉन्च के दौरान. (PTI)

अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "महालय अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है. इस शुभ दिन पर, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. जैसे ही देवी पक्ष की सुबह शुरू होती है, मां दुर्गा हमारे जीवन को साहस, करुणा और आशा का आशीर्वाद दें. इस त्योहारी सीजन में हमें एकता की शक्ति और एकजुटता का जश्न मनाने की खुशी की याद दिलाएं."

आज तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र के उत्सव अंक का विमोचन भी हुआ. इस विशेष प्रकाशन में राजनीति के विविध पहलुओं के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति का भी समावेश है. इस अंक के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा रचित 17 गीतों का एक एलबम भी जारी किया गया है.

इन सबने महालया की सुबह राज्य की सत्ताधारी पार्टी को उत्सवी मूड में ला दिया. शरदोत्सव के आसपास मंडपों और बाज़ारों में आम लोगों की भीड़ उमड़ रही है. महालया के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई पूजा स्थलों का उद्घाटन किया.

