नई दिल्लीः संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया. हंगामे के बाद संविधान के 130 संशोधन विधेयक 2025 को जेपीसी में भेज दिया गया.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 की निंदा की. उन्होंने इसे सुपर-आपातकाल से भी बड़ा कदम बताया. ममता बनर्जी ने आशंका जतायी कि यह बिल भारत में लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा. सोशल मीडिया एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट लिखकर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने बताया कि कैसे यह बिल अलोकतांत्रिक है.
I condemn the 130th Constitutional Amendment Bill, proposed to be tabled, by the Government of India today. I condemn it as a step towards something that is more than a super- Emergency, a step to end the democratic era of India for ever. This draconian step comes as a death… pic.twitter.com/Vx78R1fh6V— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 20, 2025
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूं. मैं इसे एक ऐसे कदम के रूप में निंदा करती हूं जो सुपर-इमरजेंसी से भी अधिक है. यह भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कदम है. यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मौत की घंटी है."
बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि इस विधेयक का उद्देश्य 'एक व्यक्ति-एक दल-एक सरकार' की व्यवस्था को मज़बूत करना है. यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को कुचलता है. उन्होंने यह भी ज़ोर देकर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए.
#WATCH | Copies of the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025, Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2025 torn and thrown towards HM Amit Shah in Lok Sabha. pic.twitter.com/x9CqjAausr— ANI (@ANI) August 20, 2025
संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक क्या हैः दरअसल इस बिल में यह प्रावधान है कि 5 साल की जेल की सजा वाले आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकेगा. लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो वह 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा. उनके द्वारा इस्तीफा देने का इंतजार नहीं किया जाएगा.
