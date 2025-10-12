'हम किसी की मदद के लिए नहीं बैठे हैं': ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का मुआयना करने जाने से पहले केंद्र पर निशाना साधा.
Published : October 12, 2025 at 8:32 PM IST
कोलकाता/जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल इन दिनों बाढ़ की चपेट में. दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी में बारिश और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो गयी है. बाढ़ की स्थिति को लेकर राजनीति भी तेज हो गयी है. बीजेपी, जहां राज्य सरकार पर हमला कर रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को उत्तर बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का मुआयना करने जाने से पहले केंद्र पर निशाना साधा हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मदद के लिए नहीं बैठी है.
कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम मदद के लिए नहीं बैठे हैं. पांच साल से केंद्र सरकार ने मनरेगा परियोजना के लिए धन देना बंद कर दिया है. हमें आवास योजना के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है. हमने ग्रामीण सड़कों के लिए भी पैसा रोक दिया है. हम बाढ़ नियंत्रण के लिए एक भी रुपया नहीं दे रहे हैं. केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा मिशन पर पैसा खर्च करना भी बंद कर दिया है. उसने पानी पर पैसा खर्च करना भी बंद कर दिया है. केंद्र सरकार उन नौ करोड़ लोगों को एक-चौथाई रुपया भी नहीं देती जिन्हें भोजन के साथ राशन दिया जाता है - हम सब कुछ अपने पैसे से करते हैं."
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वह अलीपुरद्वार जाएंगी. वहां जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी. हासीमारा में रात्रि विश्राम करेंगी. सोमवार को नागराकाटा और कुछ अन्य इलाकों का दौरा करेंगी. वहां से रात में उत्तरकन्या लौटेंगी. अगले दिन वह मिरिक में उन जगहों पर जाएंगी जहां आपदा आई थी. फिर दार्जिलिंग जाएंगी. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में समीक्षा बैठक करेंगी. शुक्रवार को कोलकाता लौटेंगी.
उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भरने से पहले, मुख्यमंत्री ने कोलकाता हवाई अड्डे पर कहा, "मुख्य सचिव को 'हमारा पड़ोस, हमारा समाधान' परियोजना पर एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा गया है. हमने कहा था कि हम बूथवार 10 लाख रुपये उपलब्ध कराएंगे - यानी हमने 8 हजार करोड़ रुपये की परियोजना ली है. 6 नवंबर तक जानकारी जुटाने या आवेदन करने का अवसर है. जिन जिलों में आपदा आई है, वहां इस काम को और बढ़ाया जाएगा."
राहत एवं पुनर्निर्माणः
प्रशासन राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य कर रहा है. प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन के नेतृत्व में राहत गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. बेघरों के लिए अस्थायी आश्रय शिविर खोले गए हैं, राहत रसोई और चिकित्सा केंद्र शुरू किए गए हैं. क्षतिग्रस्त मकानों के आकलन में जियोटैगिंग पद्धति का उपयोग किया जा रहा है ताकि मकान निर्माण अनुदान का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जा सके.
लोक निर्माण विभाग और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) मिलकर संचार बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं. कलिम्पोंग जिले के तोडे-तांगटा ग्राम पंचायत के निचले गोडोक क्षेत्र में भूस्खलन के बाद संपर्क से कटे लगभग 70 परिवारों को मुख्य संचार नेटवर्क के अंतर्गत वापस लाया गया है. तीस्ता बाजार को कलिम्पोंग-दार्जिलिंग से जोड़ने वाली एसएच-12 सड़क का पुनर्निर्माण तेजी से चल रहा है और कई स्थानों पर अस्थायी यातायात शुरू हो गया है.
'बचावकर्ताओं' को पुरस्कृत किया जाएगाः
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बंगाल में आई आपदा से निपटने में साहस दिखाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "इस आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, स्थानीय लोगों, डॉक्टरों और पुलिस से लेकर बचाव कार्य के दौरान साहस दिखाने वाले सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा."
