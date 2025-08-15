ETV Bharat / bharat

'सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा अनैतिकता की किसी भी हद तक जा सकती है': खड़गे - MALLIKARJUN KHARGE HOISTED FLAG

देश आज 79 वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है. कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण हुआ. खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा.

Mallikarjun Kharge hoisted flag
कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद सभा को संबोधित करते मल्लिकार्जुन खड़गे. (PTI)
नयी दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिकता की किसी भी हद तक जाने को तैयार है. उन्होंने कहा कि देश भर में चुनावों में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं. कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में ध्वजारोहण के बाद अपने भाषण में आरोप लगाया कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर विपक्ष के वोट खुलेआम काटे जा रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को 65 लाख लोगों के वोट काटे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इससे पता चलता है कि एसआईआर प्रक्रिया से किसे फायदा हुआ. बिहार मतदाता सूची में संशोधन के प्रति कांग्रेस के विरोध का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, "यह चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है."

खड़गे ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर विपक्ष के वोट खुलेआम काटे जा रहे हैं. जो जीवित हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. चुनाव आयोग की निष्पक्षता इसी से समझी जा सकती है कि वह यह बताने को तैयार नहीं है कि किसके वोट काटे जा रहे हैं और किस आधार पर.

उन्होंने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं, जिसने लोगों की आवाज सुनी और चुनाव आयोग को मतदाता सूची सार्वजनिक करने के लिए कहा. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सत्तारूढ़ दल को 65 लाख लोगों के वोट काटे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. इससे साफ पता चलता है कि इस कवायद से किसे फायदा हुआ."

Mallikarjun Kharge hoisted flag
नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बारिश के बीच 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी. (PTI)

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों और आयकर विभाग का इस्तेमाल विरोधियों (विपक्षी दलों) के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इतने खुले तौर पर किया गया है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें आईना दिखाना पड़ा. खड़गे ने दावा किया कि भारत ने अपनी 'गुटनिरपेक्ष नीति' के कारण अर्जित विशेष स्थान खो दिया है.

उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के नायकों ने इस देश के लिए जो सपना देखा था, वह आज हमसे दूर जा रहा है. भारतीय लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनावों को बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बी आर अंबेडकर ने 15 जून, 1949 को संविधान सभा में कहा था कि "मताधिकार लोकतंत्र में सबसे बुनियादी चीजों में से एक है. कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल होने का हकदार है...उसे केवल पूर्वाग्रह के कारण बाहर नहीं किया जाना चाहिए."

Mallikarjun Kharge hoisted flag
कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण करते मल्लिकार्जुन खड़गे. (PTI)

कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अजय माकन और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे. इस दौरान बारिश भी होने लगी, लेकिन सभी नेता इस दौरान ध्वज के नीचे खड़े रहे. कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही वो वापस लौटे.

