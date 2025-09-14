ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के आदिवासी गांव का हालः एंबुलेंस पर चढ़ाने के लिए दो किमी खाट पर टांगकर ले जाते लोग

खाट पर मरीज को ले जाते लोग. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 5:40 PM IST 4 Min Read