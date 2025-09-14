पश्चिम बंगाल के आदिवासी गांव का हालः एंबुलेंस पर चढ़ाने के लिए दो किमी खाट पर टांगकर ले जाते लोग
मालदा के पेट्रोलगढ़ में जर्जर रास्तों से कई बीमार लोगों की जिंदगियां छिनी हैं. प्रसूता को घर में बच्चे को जन्म देना पड़ता है.
Published : September 14, 2025 at 5:40 PM IST
मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा का पेट्रोलगढ़ गांव सरकारी अव्यवस्था का शिकार है. भारत-बांगाल सीमा के पास हबीबपुर ब्लॉक की श्रीरामपुर ग्राम पंचायत में बसे इस गांव में सड़क का नामोनिशान नहीं है. बीमार होने पर मरीज को खाट में लिटाकर उसे कंधे पर उठाकर दो किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी मिलती है. बारिश में तो हालत और बदतर हो जाती है. कीचड़ से भरी सड़क पर कोई वाहन घुसने को तैयार नहीं होता.
पिछले गुरुवार को पेट्रोलगढ़ की नमिता हंसदा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिवार ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई, लेकिन ड्राइवर ने दो किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी. कारण, जर्जर सड़क. जिस पर एंबुलेंस चलाना असंभव था. नमिता को मजबूरन घर पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा. रात काटने के बाद सुबह मां और नवजात को खाट पर दो किलोमीटर ले जाया गया, जहां से एंबुलेंस ने उन्हें ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया. रविवार को डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा स्वस्थ हैं.
नमिता के पति संजीत सोरेन ने बताया, "खराब सड़क की वजह से हमारे गांव में कोई गाड़ी नहीं आती. बारिश हो या सूखा मौसम, कोई वाहन गांव में घुसने को तैयार नहीं. गुरुवार रात मैंने कई बार एंबुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. हादसे के डर से रात में पत्नी को खाट पर ले जाना संभव नहीं था. मजबूरन घर पर बच्चे का जन्म हुआ. अगले दिन मैं उन्हें अस्पताल ले गया. अब मेरी पत्नी और बच्चा स्वस्थ हैं."
यह कोई पहली घटना नहीं है. इसी खराब सड़क ने पहले भी जिंदगियां छीनी हैं. 30 जुलाई को रंजीतपुर गांव की 71 वर्षीय रानी सोरेन की मौत हो गई. 2024 में मेस्टोरपारा के 60 वर्षीय कानू हेम्ब्रम भी इसी सड़क की भेंट चढ़े. ग्रामीणों ने बार-बार इस सड़क की मरम्मत की मांग उठाई, मालदा-नलगोला राजमार्ग को जाम किया, लेकिन सड़क की हालत जस की तस रही.
स्थानीय निवासी सिलिप हेम्ब्रम कहते हैं, "हर साल इस सड़क की वजह से मौतें होती हैं. इस बार एक बच्चा घर पर पैदा हुआ. लेकिन प्रशासन ने दो किलोमीटर की सड़क ठीक करने की कोई पहल नहीं की. हमने पंचायत कार्यालय में बार-बार गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ. नमिता के प्रसव के बाद हमने फिर से सड़क मरम्मत की मांग की. ब्लॉक प्रशासन को भी सूचित किया गया है."
श्रीरामपुर ग्राम पंचायत के प्रधान ने ग्रामीणों की समस्या स्वीकारी. उन्होंने कहा, "पेट्रोलगढ़ से मुख्य सड़क तक साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से दो किलोमीटर की सड़क बहुत खराब है. कोई वाहन उस पर नहीं चल सकता. न सिर्फ पेट्रोलगढ़, बल्कि प्रसादपुर और रंजीतपुर के लोग भी इस सड़क की वजह से परेशान हैं." हबीबपुर बीडीओ मनोज कांजीलाल ने कहा कि सड़क मरम्मत के लिए पहल शुरू की गई है. मानसून के बाद काम शुरू होने की संभावना है.
खराब सड़क को लेकर राजनीति भी हो रही है. श्रीरामपुर ग्राम पंचायत के प्रधान तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं. उनकी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो तृणमूल जिला उपाध्यक्ष शुभमॉय बसु ने पलटवार करते हुए कहा, "उस क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद और पंचायत समिति अध्यक्ष बीजेपी के हैं. वे सड़क ठीक करने की पहल क्यों नहीं करते? वे सिर्फ राज्य सरकार पर दोष मढ़ने में व्यस्त हैं. हबीबपुर के आदिवासी समुदाय को जल्द ही बीजेपी की सच्चाई समझ आएगी."
वहीं, जिला परिषद सदस्य और बीजेपी नेता तराशंकर रॉय ने तृणमूल के दावों को खारिज करते हुए कहा, "यह तृणमूल की साजिश है. जहां बीजेपी की ग्राम पंचायत या पंचायत समिति है, वहां राज्य सरकार विकास के लिए पैसा नहीं देती. क्षेत्र के विधायक ने अपने विकास कोष से सड़क मरम्मत के लिए पैसा देने की पेशकश की थी. उन्होंने जिला प्रशासन को लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन अनुमति नहीं मिली."
ग्रामीणों को नहीं पता कि सड़क न बनने के पीछे राजनीतिक कारण हैं या नहीं, लेकिन वे यह जरूर गिन रहे हैं कि इस सड़क की वजह से और कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी.
इसे भी पढ़ेंः