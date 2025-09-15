ETV Bharat / bharat

PM मोदी ने पूर्णिया के मंच से बिहार में मखाना बोर्ड का किया उद्घाटन, किसानों के खिले चेहरे, जानें कैसे होगा लाभ?

ये तो हुई मखाना की बात. आइये आपको बताते हैं कि मखाना बोर्ड का गठन सरकार ने आखिर क्यों किया है? इसके गठन के पीछे का मकसद क्या है? इससे किसे फायदा होगा? मखाना बोर्ड उत्पादन को कैसे बढ़ावा देगा और स्थानीय किसानों को कैसे लाभ पहुंचाएगा?

5000 करोड़ का कारोबार : चूंकि देश-विदेश में मखाने की डिमांड बढ़ी तो ऐसे में इसका उत्पादन भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ा है. एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है. इससे लगभग 5000 करोड़ रुपये का बाजार होता है.

11 जिलों में होता है उत्पादन : सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के मखाने का उत्पादन 85 प्रतिशत बिहार में ही होता है. ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कोसी-सीमांचल-मिथिलाचंल इसका गढ़ बना हुआ है. मतलब 11 जिले के लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं.

मखाना और बिहार : अगर गौर से देखें तो पिछला दशक मखाना की खेती करने वालों के लिए असाधारण रूप से अनुकूल रहा है, क्योंकि इसके पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के कारण इसकी मांग दुनिया भर में फैल रही है. आंकड़ों के अनुसार भारत, विश्व के लगभग 85% मखाना की आपूर्ति करता है. वैसे चीन और पाकिस्तान भी फॉक्सनट के वैश्विक उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि , मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब पौने पांच सौ करोड़ की योजना को मंजूर किया है. बिहार के विकास की ये गति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है. जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया. इस मिट्टी को धोखा दिया आज वे ये मानने तो तैयार ही नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है.

''ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है. मैंने बिहार के लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वादा किया था. केन्द्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. किसानों को मखाना की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा.'' - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के किसानों के लिए आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है. लेकिन, पिछली सरकारों में मखाना और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया. पीएम ने कहा कि, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो आजकल यहां आकर चक्कर काटते हैं, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा.

मखाने के माला में पिरोए गए पीएम : ऐसे में पीएम नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया से बिहार में मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया. वैसे तो इसकी घोषणा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में किया था. पर इसका विधिवत उद्घाटन आज किया गया. इस मौके पर पीएम ने मखाने को लेकर अपनी बात रखी. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने माखाने का बड़ा सा माला भी पीएम को पहनाया.

दरभंगा : मिथिला में एक कहावत बड़ा प्रसिद्ध है, 'पग पग पोखर माछ मखान, ई थिक मिथिलाक पहचान', जिसका अर्थ है कि यहां जलाशय थोड़े-थोड़े दूर पर मिल जाता है, जिसमें मछली और मखाने का उत्पादन वृहत पैमाने पर किया जाता है. वैसे तो मखाने का उत्पादन बिहार के कई जिलों में होता है, पर मिथिलांचल इसका गढ़ है.

किसानों की राय : चूंकि मखाना कृषि से जुड़ा उत्पाद है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम दरभंगा पहुंची. वहां के किसानों से इसके लाभ के बारे में जाना. किसान अहमद अली तमन्ना ने बताया कि मखाना बोर्ड के गठन की सौगात से यहां के किसानों को एक नई उर्जा मिली है. किसानों को अनुदान मिलेगा और उनके द्वारा उगाया गया मखाना देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगा.

मखाना किसान अहमद अली तमन्ना (ETV Bharat)

कृषक भुवनेश्वर यादव बताते हैं कि छोटे किसान को खासकर फायदा होगा. लोन मिलेगा, अनुदान मिलेगा, जिससे वो उद्योग लगायेंगे और फायदा होगा. मार्केट यहां मिलने से लोगों को काफी सहूलियत होगी. वहीं सुरेश यादव ने बताया कि हमारे यहां मखाना उत्पादन पुरखों के जमाने से होता आया है. तब से मखाना की कीमत व्यापारी ही तय करते रहे हैं. जिस वर्ष जितना उत्पादन होता है उस हिसाब से कीमत तय होती है.

मखाना किसान भुवनेश्वर यादव (ETV Bharat)

''बोर्ड गठन के बाद मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा. छोटे-छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग करेंगे. जिससे मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे. किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिलेगा.''- संजीव राज, मखाना किसान

मखाना किसान संजीव राज (ETV Bharat)

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मकसद? : आपको बता दें कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड केंद्र सरकार की पहल है, जो मखाना के उत्पादन, विपणन और मूल्य के संवर्धन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. बोर्ड किसानों और प्रसंस्करण करने वालों के समक्ष आने वाली समस्याओं का भी निदान करने का काम करेगा. इसके अलावा मखाना बोर्ड तकनीकी और वित्तीय सहायता के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी किसानों को सहायता देने का काम करता है.

इसे दूसरे शब्दों में कहें तो राष्‍ट्रीय मखाना बोर्ड नई तकनीक विकसित करेगा जो इसके उत्पादन को बढ़ाने में मददगार साबित होगा. कटाई और कुटाई के बाद इसके प्रबंधन को मजबूत करेगा. मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को आसान बनाएगा.

मखाना की खेती (ETV Bharat)

अर्थशास्त्री डॉक्टर अमित बक्शी का कहना है कि सरकार के फैसले से बिहार में मखाना की खेती और निर्यात को लेकर स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है. मखाना बोर्ड के गठन से किसानों के जीवन यापन एवं संपूर्ण उत्पादन सप्लाई श्रृंखला और मार्केट का सुदृढ़ीकरण होने वाला है. भारत सरकार ने आम बजट 2025 26 में मखाना बोर्ड के गठन का फैसला लिया था और अब उसे मूर्त रूप दिया गया है.

'मखाना के निर्यात में भी होगी वृद्धि' : डॉ अमित बख्शी ने बताया बोर्ड के सुनियोजित योजना के तहत मखाना की खेती को पंख लगने वाले हैं. मखाना बोर्ड की योजना के तहत मखाना के उत्पादन, भंडारी करण, बाजार व्यवस्था और निर्यात का संधारण हो सकेगा. मखाना बोर्ड, मखाना के गुणवत्ता, टीकाउपन और शोध पर भी काम करेगा. मखाना का उत्पादन कैसे अधिक से अधिक हो और उसकी क्वालिटी और बेहतर कैसे हो इसपर भी मखाना बोर्ड काम करेगा. मखाना बोर्ड की भूमिका निर्यात में भी होने वाली है.

अर्थशास्त्री डॉ अमित बख्शी (ETV Bharat)

'मखाना बोर्ड के गठन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे' : डॉ अमित बख्शी ने बताया कि बिहार में दो से ढाई लाख किसान मखाना की खेती करते हैं और किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती है. बोर्ड के गठन के बाद किसनों की जहां बेहतरी होगी, वहीं उन्हें अपने फसल की अच्छी कीमत भी मिल पाएगी.

''मखाना बोर्ड के गठन के बाद बिहार में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. प्रोसेसिंग चेन में कई लोगों को रोजगार मिलने के आसार हैं. जब किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी तो और अधिक संख्या में किसान मखाना की खेती की ओर आकर्षित होंगे. मखाना बोर्ड डिमांड और सप्लाई चेन को भी बेहतर करेगा, जिससे कि मखाना के कालाबाजारी पर रोक लगा सकेगी.''- डॉ अमित बख्शी, अर्थशास्त्री

मखाना (ETV Bharat)

मखाना- सेहत का खजाना : पटना स्थित आईजीआईएमएस की डाइटिशियन डॉ पल्लवी ने मखाने को लेकर कहा कि यह वास्तव में एक सुपर फूड है. जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है.

डॉ पल्लवी के अनुसार, मखाना फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करता है. इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण यह हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बेहद अच्छा विकल्प है. इसमें पाए जाने वाले पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स मांसपेशियों और नसों को स्वस्थ बनाए रखते हैं. साथ ही, कम कैलोरी होने के कारण यह वजन प्रबंधन में भी सहायक है.

डॉ पल्लवी (ETV Bharat)

''डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मखाना बेहद फायदेमंद है. इसकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स विशेषता इसे शुगर कंट्रोल में सहायक बनाती है. मखाना न केवल स्नैकिंग का हेल्दी विकल्प है बल्कि सेहत को संपूर्ण पोषण देने वाला सुपर फूड भी है.''- डॉ पल्लवी, डाइटिशियन, आईजीआईएमएस

डॉ पल्लवी ने यह भी कहा कि मखाने में काफी मात्रा में कैल्शियम मौजूद रहता है. ऐसे लोग जिन्हें कैल्शियम की कमी रहती है, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें मौजूद माइक्रो मिनरल्स शरीर को मजबूती देते हैं और बच्चों के विकास के लिए भी आवश्यक हैं. यही कारण है कि बच्चों को अलग-अलग डिशेज के रूप में मखाना खिलाया जा सकता है, ताकि उनके शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल सकें.

किंर्री को छांटते किसान (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :-