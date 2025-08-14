श्रीनगर: राजनीतिक दलों ने जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि लोगों को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए शीर्ष अदालत से उम्मीदें थीं, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ से उन्हें निराशा हुई है.

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के कार्यभार संभालने के नौ महीने बाद भी राज्य का दर्जा देने में देरी के कारण पर सवाल उठाया.

गुरुवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा और राज्य का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई करते समय पहलगाम में जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी.

यह याचिका शिक्षक जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई थी. एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा, "यह दुखद है. लोगों को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि पहलगाम हमले के लिए लोगों को सजा नहीं मिलेगी."

उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुआ आतंकवादी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उस समय हुआ जब कानून और व्यवस्था केंद्र के अधिकार क्षेत्र में थी.

उन्होंने कहा, "यह टिप्पणी गलत थी. हम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से बेहतर की उम्मीद कर रहे थे." उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस पर बयान देंगे.

दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और जल्द से जल्द इसका राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया था. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने बिना कोई समय सीमा बताए राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था.

श्रीनगर के जदीबल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सादिक ने कहा, "लोगों ने विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में भाग लिया था. वे राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन अगर हमें आठ हफ्ते और इंतजार करना पड़े, तो हमारे लोगों का क्या गुनाह है?"

पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि पहलगाम हमले के संबंध में शीर्ष अदालत का उल्लेख 'क्षेत्र की स्थिरता में भारत सरकार के निरंतर अविश्वास के बारे में एक गहरे मुद्दे को रेखांकित करता है.'

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद भी, केंद्र सरकार अपने कड़े नियंत्रण को कम करने को तैयार नहीं दिखती. यह एक गहरे राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक गतिरोध को दर्शाता है."

जब तक नई दिल्ली लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ नहीं जुड़ेगी समाधान नहीं होगा : महबूबा

मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा राज्य या संवैधानिक दर्जे के सवाल से कहीं आगे तक जाता है. उन्होंने कहा, 'जब तक नई दिल्ली लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ नहीं जुड़ेगी और मूल मुद्दे का सीधे तौर पर समाधान नहीं करेगी, तब तक चाहे कितनी भी ताकत लगा दी जाए, यह अनिश्चित स्थिति में ही रहेगा.'

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, "अब समय आ गया है कि भारत सरकार पिछली गलतियों को सुधारे और क्षेत्र में स्थायी शांति और सम्मान लाने के लिए बातचीत और सुलह की एक ईमानदार प्रक्रिया शुरू करे."

उमर राज्य के दर्जे पर एक साझा मोर्चा बनाएं : सज्जाद लोन

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सलाह दी कि वे राज्य के दर्जे पर एक साझा मोर्चा बनाएं और राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित करने के लिए अगले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 'आपातकालीन सत्र' बुलाएं. उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा, "और इसके लिए संस्था विधानसभा है, कैबिनेट नहीं. यदि आपने हमें वह प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी होती, तो आप आज ही उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते थे." लोन ने सवाल उठाते हुए पूछा कि 'क्या वकील हमारा प्रतिनिधित्व करने में सक्षम और ईमानदार हैं'.

लोन ने कहा, "और सुप्रीम कोर्ट निर्वाचित सरकार या विधानसभा की राय लिए बिना ऐसे महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करके निर्णय कैसे ले सकता है."

उनके अनुसार, 'दो लोग उठते हैं और एक वकील को नियुक्त करते हैं ताकि वे हमारे भाग्य से संबंधित मामले पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें.'

पूर्व मंत्री ने कहा, "ऐसा लगता है कि अदालतों से दूर रहने का विकल्प कश्मीर के लोगों के लिए रणनीतिक तौर पर उपलब्ध नहीं है. ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं का आविष्कार किया जाएगा."

लोन ने मुख्यमंत्री को एक 'अनचाही सलाह' भी दी, जिसमें उन्होंने कहा, "उनसे (भाजपा) बात करते समय यह मायने नहीं रखता कि वे आपको क्या बताते हैं. मायने यह रखता है कि वे आपको क्या नहीं बताते."

'राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करें'

जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करे.

एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट अंतिम उपाय होना चाहिए. सरकार को केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालना चाहिए था."

