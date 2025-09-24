ETV Bharat / bharat

'5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान, फोड़े जाएंगे हाइड्रोजन-यूरेनियम बम', कांग्रेस वर्किंग कमिटी में प्रस्ताव पारित

पटना : बिहार की राजधानी पटना में स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई. आगामी सियासत को लेकर कई एजेंडा तय किए गए. 'वोट चोरी' अभियान को और धार देने की बात कही गई. 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाकर पार्टी चुनाव आयोग को सौंपने का काम करेगी. इसके अलावा संगठन की मजबूती पर भी प्रस्ताव पारित किए गए.

'कांग्रेस और कई धमाके करने को तैयार' : लंबे अंतराल के बाद राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक सम्पन्न हुई. सोमवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम में आयोजित हुई. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देशभर के सदस्य इसमें शामिल हुए. बैठक लगभग पांच घंटे तक चली, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए. पार्टी की ओर से कई और धमाके करने की बात कही गई.

वोट चोरी को बनाया जाएगा अभियान : मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महसाचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहला प्रस्ताव राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है, जबकि दूसरा बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पार्टी "वोट चोरी अभियान" चला रही है और चुनाव आयोग को पांच करोड़ से अधिक हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर रहा है.

'कूटनीतिक मोर्चे पर सरकार विफल' : पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कूटनीति पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है. रमेश ने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों का हवाला दिया. कांग्रेस नेता ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और कूटनीतिक मोर्चो पर सरकार विफल साबित हुई है.उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था पर दो बड़े धक्के बताया और जीएसटी 2.0 की मांग दोहराई.