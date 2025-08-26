ETV Bharat / bharat

केरल: युवक के लापता होने के मामले में 6 साल बाद बड़ा मोड़, दोस्तों का चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला - KERALA YOUTH MISSING CASE

केरल में 2019 में लापता युवक के बारे में उसके दोस्तों ने बताया कि कैसे उसकी मौत हुई. फिर उसके शव का क्या हुआ.

KERALA YOUTH MISSING CASE t
केरल में 2019 से लापता युवक की गुत्थी सुलझ गई (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read

कोझिकोड: केरल में 2019 में लापता युवक के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस पुलिस ने काफी छानबीन के बाद लापता युवक के दो दस्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में उन्होंने उसकी मौत के बारे में खुलासा किया.

पुलिस को कोझिकोड के एलाथुर में रहने वाले एक 29 वर्षीय युवक के मामले में अहम सफलता मिली है. युवक 2019 में अचानक लापता हो गया था. एलाथुर पुलिस ने खुलासा किया कि युवक की मौत ड्रग्स के सेवन से हुई. उसके दोस्तों ने घटना को छिपाने के लिए उसके शव को दफना दिया था.

इस मामले में उसके दोस्तों निखिल और दीपेश को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने जैसे आरोप लगाए हैं. पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि अपराध में एक और व्यक्ति शामिल है.

ड्रग्स ओवरडोज से मौत

एलाथुर का युवक 24 मार्च, 2019 को अचानक लापता हो गया था. उसे आखिरी बार सरोवरम में एक दोस्त के घर जाते हुए देखा गया था. एलाथुर पुलिस के अनुसार उसके दोस्तों ने स्वीकार किया कि युवक ने अपने दोस्तों के घर पर ड्रग्स का सेवन किया और बेहोश हो गया. उसे अस्पताल ले जाने के बजाय वे उसे वहीं छोड़ गए. अगले दिन जब वे लौटे तो उन्हें पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है.

मौत को छिपाने के लिए तीनों आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया. उन्होंने शव को एक बोरे में भरकर सरोवरम के एक दलदली इलाके में दफना दिया. पुलिस का प्रारंभिक निष्कर्ष है कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई. इस घटना ने कोझिकोड शहर में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी है.

पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

पुलिस को इस मामले की जांच में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पीड़ित के परिवार ने मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. हालाँकि, शुरुआती जाँच में कोई नतीजा नहीं निकला. हाल ही में राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा पुराने गुमशुदा मामलों को फिर से खोलने के निर्देश के बाद, टाउन एसीपी पी. बिजुराज के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने मामले को अपने हाथ में लिया. फोन रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. जांचकर्ता उस जगह पर दोबारा जाने की योजना बना रहे हैं जहाँ शव को दफनाया गया था ताकि अवशेष बरामद किए जा सकें. उन्होंने आगे कहा कि केवल वैज्ञानिक जांच से ही मौत के सही कारण और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाया जा सकता है.

समुद्र में फेंकी गई हड्डियाँ

आरोपियों के अनुसार उन्होंने पहले शव को पत्थर बांधकर दलदल में दफना दिया था. फिर आठ महीने बाद वे वापस लौटे अवशेषों को खोदा और हड्डियों को अरब सागर में फेंक दिया.

बयानों से मिले सुरागों से अपराध का खुलासा

पुलिस ने अपराध से जुड़ी घटनाओं की कड़ियाँ जोड़ने के लिए तीनों आरोपी दोस्तों का पता लगाया. जैसे-जैसे सबूत स्पष्ट होते गए आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. दीपेश के बयानों से महत्वपूर्ण सुराग मिले. उन्हें अपना गुनाह कबूलना पड़ा.

बाद में निखिल का भी पता लगाया गया और दोनों आरोपियों से संयुक्त पूछताछ में हड्डियों को समुद्र में फेंकने का सच सामने आया. नगर सहायक आयुक्त टी.के. अशरफ ने बताया कि जल्द ही उस जगह से साक्ष्य एकत्र किए जाएँगे जहाँ शव को शुरू में दफनाया गया था.

ये भी पढ़ें-केरलः प्रेमी ने शादी से पहले धर्म परिवर्तन का दबाव डाला तो छात्रा ने दे दी अपनी जान - LOVER FORCING CONVERT RELIGION

कोझिकोड: केरल में 2019 में लापता युवक के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस पुलिस ने काफी छानबीन के बाद लापता युवक के दो दस्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में उन्होंने उसकी मौत के बारे में खुलासा किया.

पुलिस को कोझिकोड के एलाथुर में रहने वाले एक 29 वर्षीय युवक के मामले में अहम सफलता मिली है. युवक 2019 में अचानक लापता हो गया था. एलाथुर पुलिस ने खुलासा किया कि युवक की मौत ड्रग्स के सेवन से हुई. उसके दोस्तों ने घटना को छिपाने के लिए उसके शव को दफना दिया था.

इस मामले में उसके दोस्तों निखिल और दीपेश को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने जैसे आरोप लगाए हैं. पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि अपराध में एक और व्यक्ति शामिल है.

ड्रग्स ओवरडोज से मौत

एलाथुर का युवक 24 मार्च, 2019 को अचानक लापता हो गया था. उसे आखिरी बार सरोवरम में एक दोस्त के घर जाते हुए देखा गया था. एलाथुर पुलिस के अनुसार उसके दोस्तों ने स्वीकार किया कि युवक ने अपने दोस्तों के घर पर ड्रग्स का सेवन किया और बेहोश हो गया. उसे अस्पताल ले जाने के बजाय वे उसे वहीं छोड़ गए. अगले दिन जब वे लौटे तो उन्हें पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है.

मौत को छिपाने के लिए तीनों आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया. उन्होंने शव को एक बोरे में भरकर सरोवरम के एक दलदली इलाके में दफना दिया. पुलिस का प्रारंभिक निष्कर्ष है कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई. इस घटना ने कोझिकोड शहर में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी है.

पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

पुलिस को इस मामले की जांच में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पीड़ित के परिवार ने मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. हालाँकि, शुरुआती जाँच में कोई नतीजा नहीं निकला. हाल ही में राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा पुराने गुमशुदा मामलों को फिर से खोलने के निर्देश के बाद, टाउन एसीपी पी. बिजुराज के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने मामले को अपने हाथ में लिया. फोन रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. जांचकर्ता उस जगह पर दोबारा जाने की योजना बना रहे हैं जहाँ शव को दफनाया गया था ताकि अवशेष बरामद किए जा सकें. उन्होंने आगे कहा कि केवल वैज्ञानिक जांच से ही मौत के सही कारण और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाया जा सकता है.

समुद्र में फेंकी गई हड्डियाँ

आरोपियों के अनुसार उन्होंने पहले शव को पत्थर बांधकर दलदल में दफना दिया था. फिर आठ महीने बाद वे वापस लौटे अवशेषों को खोदा और हड्डियों को अरब सागर में फेंक दिया.

बयानों से मिले सुरागों से अपराध का खुलासा

पुलिस ने अपराध से जुड़ी घटनाओं की कड़ियाँ जोड़ने के लिए तीनों आरोपी दोस्तों का पता लगाया. जैसे-जैसे सबूत स्पष्ट होते गए आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया. दीपेश के बयानों से महत्वपूर्ण सुराग मिले. उन्हें अपना गुनाह कबूलना पड़ा.

बाद में निखिल का भी पता लगाया गया और दोनों आरोपियों से संयुक्त पूछताछ में हड्डियों को समुद्र में फेंकने का सच सामने आया. नगर सहायक आयुक्त टी.के. अशरफ ने बताया कि जल्द ही उस जगह से साक्ष्य एकत्र किए जाएँगे जहाँ शव को शुरू में दफनाया गया था.

ये भी पढ़ें-केरलः प्रेमी ने शादी से पहले धर्म परिवर्तन का दबाव डाला तो छात्रा ने दे दी अपनी जान - LOVER FORCING CONVERT RELIGION

For All Latest Updates

TAGGED:

DIED DUE TO DRUG USEFRIENDS CONFESSKERALA POLICEकेरल पुलिसKERALA YOUTH MISSING CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.