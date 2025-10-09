ETV Bharat / bharat

पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, IED और RDX के साथ दो आतंकी गिरफ्तार

पंजाब के जालंधर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो बड़ा हमला अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.

major terror plot foiled by Punjab Police two operatives arrested with IED in Jalandhar
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और अन्य पुलिस अधिकारी (X/ @DGPPunjabPolice)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 2:18 PM IST

जालंधर: पंजाब पुलिस राज्य में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से विस्फोटक और हथियार भी बरामद किया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल के पास से आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है. शुरुआती जांच से पता चला है कि आईईडी के जरिये आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी. यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अमृतसर के एसएसओसी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मॉड्यूल को ब्रिटेन स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमराई चला रहे थे, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के नेता हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देश पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे.

इस कार्रवाई के संबंध में, डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "पंजाब पुलिस पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब में शांति और सद्भाव बनाए रखने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आईईडी का इस्तेमाल लक्षित आतंकवादी हमले के लिए किया जाना था. यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अमृतसर के एसएसओसी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है."

डीजीपी ने बताया कि तरनतारन निवासी दो गुर्गों गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से 2.5 किलो आईईडी और आरडीएक्स के साथ-साथ 5 आधुनिक पिस्तौल और मैगजीन बरामद की गई हैं. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद हथियार "पंजाब में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गैंगस्टरों और अपराधियों को सप्लाई किए जाने थे."

पंजाब पुलिस का मिशन
डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि IED का उद्देश्य एक लक्षित आतंकवादी हमले को अंजाम देना था. पंजाब पुलिस पाकिस्तान की ISI द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने और पंजाब में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के अपने मिशन पर अडिग है.

