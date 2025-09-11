ETV Bharat / bharat

गरियाबंद में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, गृह मंत्री ने कहा "10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर"

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है.

MAJOR NAXAL ENCOUNTER IN GARIABAND
गरियाबंद में नक्सल एनकाउंटर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 7:42 PM IST

8 Min Read
गरियाबंद: बस्तर में सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन ताबड़तोड़ रुप में जारी है. इस बीच गरियाबंद के मैनपुर में गुरुवार को बड़ी नक्सल मुठभेड़ हुई है. सिक्योरिटी फोर्स और गरियाबंद को लीड मिली थी कि मैनपुर के जंगल में नक्सलियों का गुट छिपा हुआ है. इस खुफिया सूचना के आधार पर गरियाबंद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों की टीम मैनपुर के जंगलों के लिए गुरुवार को रवाना हुई. रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने इस मुठभेड़ पर बयान दिया है. उन्होंने बताया है कि एनकाउंटर के बाद 9 नक्सलियों के शव जंगल में पड़े हुए हैं. लैंडमाइन होने के खतरे की वजह से अभी सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है. दोनों ओर से फायरिंग हो रही है. इस बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग में बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. हालांकि कितने नक्सली मारे गए हैं. इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

मैनपुर के जंगल में एनकाउंटर: मैनपुर के जंगल में नक्सलियों की उपस्थिति के इंटेल पर गरियाबंद पुलिस के जवानों की टुकड़ी जिसे E30, एसटीएफ औऱ कोबरा बटालियन की टीम रवाना हुई. जैसे ही फोर्स के जवान मैनपुर के जंगलों में पहुंचे दूसरी ओर से फायरिंग शुरू हो गई. जवानों ने फायरिंग के बाद ताबड़तोड़ प्रहार किए. गरियाबंद के एसपी के मुताबिक इस नक्सल एनकाउंटर में कई नक्सली मारे गए हैं. गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है.

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर पर गृह मंत्री का बयान (ETV BHARAT)

मैनपुर के जंगलों में फोर्स और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है. कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है. जिसमें बड़े कैडर के नक्सली शामिल हो सकते हैं. मारे गए नक्सलियों की संख्या 5 से अधिक हो सकती है. नक्सलियों के मारे जाने की वास्तविक सूचना अलग से जारी की जाएगी. नक्सलवाद के सफाए के लिए दिए गए डेड लाइन 31 मार्च 2026 के तहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है. जिसमें बड़ी सफलता मिली है-निखिल राखेचा, एसपी, गरियाबंद

रायपुर रेंज के आईजी का बयान: इस नक्सल एनकाउंटर पर रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि जंगल में कई नक्सलियों के शव पड़े हुए हैं. कई ऑटोमैटिक वेपंस बरामद हुए हैं. अभी सर्च ऑपरेशन नहीं हो पाया है क्योंकि आईईडी लगे होने का खतरा है. लगभग 9 नक्सलियों के शव जंगल में पड़े हैं. आईईडी के चलते रात में सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सकता मुठभेड़ जारी है.

बड़े नक्सली कमांडर के मारे जाने की खबर: इस नक्सल एनकाउंटर में बड़े माओवादी कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. जिसमें नक्सली कमांडर मनोज उर्फ मॉडेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर का नाम सामने आ रहा है. इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

नक्सल एनकाउंटर पर गृह मंत्री का बयान: नक्सल एनकाउंटर पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है. उन्होंने कहा कि गरियाबंद के मैनपुर में नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है. इसमें 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. दंतेवाड़ा में हुए आईईडी ब्लास्ट पर डिप्टी सीएम ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि दोनों जवानों के पैर में चोट आई है. शिक्षादूतों की हत्या पर गृह मंत्री ने कहा कि यह दुखद है कि नक्सली शिक्षादूतों को निशाना बना रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को दी बधाई: इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है. समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें. आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है

छत्तीसगढ़ में अब तक के बड़े नक्सल एनकाउंटर: एक नजर छत्तीसगढ़ में अब तक के बड़े नक्सल एनकाउंटर पर

  1. 10 सितंबर 2025: कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली मासा ढेर
  2. 5 सितंबर 2025: नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर, एक नक्सली मारा गया
  3. 12 अगस्त 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में दो जवान घायल
  4. 6 अगस्त 2025 : बीजापुर में मुठभेड़, एक नक्सली मारा गया
  5. 29 जुलाई 2025: सुकमा में नक्सल एनकाउंटर, एक नक्सली ढेर, 3 जवान हुए घायल
  6. 27 जुलाई 2025: बीजापुर के गंगलूर में एनकाउंटर हुआ, चार इनामी नक्सलियों के शव बरामद
  7. 18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को जवानों ने मौत की नींद सुलाया
  8. 5 जुलाई 2025: बीजापुर में एक नक्सली की मौत
  9. 7 जून 2025: मुठभेड़ में 5 नक्सलियों का काम तमाम हुआ
  10. 6 जून 2025: एनकाउंटर में तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर राव मारा गया
  11. 5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का खात्मा
  12. 21 मई 2025: अबूझमाड़ में नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 माओवादी मारे गए
  13. 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया
  14. 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर मुठभेड़, तीन नक्सली मारे गए
  15. 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर हुई
  16. 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए
  17. 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर, 30 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया
  18. 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए
  19. 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद मुठभेड़ में 16 माओवादियों का काम तमाम
  20. 19 जनवरी 2025: जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली ढेर किए गए
  21. 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया
  22. 22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 नक्सली मारे गए
  23. 4 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में मुठभेड़, कुल 38 नक्सलियों का काम तमाम हुआ
  24. 10 मई 2024: बीजापुर एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे गए
  25. 16 अप्रैल 2024: कांकेर मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए
  26. 2 अप्रैल2024: बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादी मारे गए
  27. 7 फरवरी 2019: बीजापुर में मुठभेड़, 10 नक्सलियों का काम तमाम
  28. 6 अगस्त 2018: सुकमा जिले में मुठभेड़, 15 माओवादियों का खेल हुआ खत्म
  29. 2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए
  30. 27 नवंबर 2014: सुकमा में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 15 माओवादियों का काम तमाम
  31. 16 अप्रैल 2013: बस्तर में मुठभेड़ एनकाउंटर में 10 नक्सली मारे गए
  32. 29 जून 2012: दंतेवाड़ा एनकाउंटर में 20 नक्सली मारे गए, 6 जवान हुए घायल
  33. 23 नवंबर 2010: दं जगरगुंडा में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, कुल 20 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया
  34. 18 फरवरी 2008: बीजापुर में डबल एनकाउंटर, 13 नक्सली ढेर, 6 जवानों की हुई शहादत

गरियाबंद में ये दूसरा बड़ा नक्सल एनकाउंटर: गरियाबंद के एसपी ने बताया कि जिले में यह दूसरा बड़ा नक्सल एनकाउंटर है. इस साल जनवरी में, गरियाबंद के मैनपुर इलाके में ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए थे. उसके बाद यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर है.

छत्तीसगढ़ में दो साल में कितने नक्सली मारे गए ?: छत्तीसगढ़ में साल 2025 में अलग अलग एनकाउंटर में 241 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से 211 नक्सली बस्तर संभाग में ढेर किए गए हैं, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए. दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले में दो अन्य नक्सली मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों में माओवादियों की केंद्रीय समिति और ओडिशा राज्य समिति का सदस्य चलपथी उर्फ ​​जयराम भी शामिल था. बीते साल छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था.

